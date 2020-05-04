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Gözde turizm merkezi Safranbolu en sessiz günlerini yaşıyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 04.05.2020 - 10:33,Son Güncelleme:

Gözde turizm merkezi Safranbolu en sessiz günlerini yaşıyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan "açık hava müzesi" konumundaki Karabük'ün Safranbolu ilçesi, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle sessizliğe büründü

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UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan "açık hava müzesi" konumundaki Karabük'ün Safranbolu ilçesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle en sessiz günlerini yaşıyor. "Dünyanın en iyi korunan 20 kenti" arasında gösterilen Safranbolu, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra genellikle 3 katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evleriyle dikkati çekiyor. Kovid-19 nedeniyle birçok dükkan, otel ve konakların kapalı olduğu tarihi ilçe, sakin günler geçiriyor. Geçen sene yaklaşık 1 milyon 300 bin turist ağırlayan sokaklarında bu yıl sessizliğin hakim olduğu tarihi ilçe, eski günlerine dönmeyi bekliyor.

Gözde turizm merkezi Safranbolu en sessiz günlerini yaşıyor


"Bu süreci atlattıktan sonra misafirlerimizi bekliyoruz"

Kaymakam Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Safranbolu halkının Kovid-19 tedbirlerine büyük oranda riayet ettiğini söyledi. Vatandaşların dışarı çıktığında maske taktığını ve sosyal mesafe kuralına uyduğunu belirten Ürkmezer, kurallara uyan bütün Safranbolu halkına teşekkür etti.

Gözde turizm merkezi Safranbolu en sessiz günlerini yaşıyor



Ürkmezer, Safranbolu'nun tarihi güzelliklerinin yüzyıllardır korunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Şu anda Safranbolu sessiz ve sakin. Olması gerektiği gibi. Bütün vatandaşlarımız evlerinde kalmaya devam etsin. Safranbolu'nun tarihi konakları, sokakları ve kültürü yüzyıllardır olduğu gibi durmaya devam ediyor. Koronavirüs süreci sonunda da durmaya devam edecek. Bu süreci atlattıktan sonra bütün misafirlerimizi Safranbolu'ya bekliyoruz."

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