Gözde turizm merkezi Kaş'ta sadece hava açık

Korona virüsle mücadele kapsamında Antalya'da tedbir ve önlemler alınmaya devam ediyor. Şu ana kadar Türkiye'de virüsün görülmediği tek ilçe Antalya'nın Kaş ilçesi oldu. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) Kaş'taki son durum ve alınan tedbirlere ilişkin değerlendirmede bulundu. Korona virüsten korunmanın yolları olduğunu belirterek önlem alınmasının önemine değinen Ulutaş, "Toplum ve bireysel olarak hepimizin farkındalıkla hareket ederek bu sıkıntılı süreci aşmamız lazım. Bu manada bütün kamu ve kuruluşlarımızın aldığı önemler var. Biz de belediye olarak yapmamız gereken sorumlulukları elimizden geldiğince imkanlarımız ölçüsünde almaya çalışıyoruz. Kurullarımızın aldığı kararlara Kaşlı hemşehrilerimiz harfiyen uyuyor" ifadelerini kullandı.













"Dezenfektan tünelleri kuruyoruz"



65 yaş üstü vatandaşların gıda gibi ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili gereken çalışmaların da yürütüldüğünü ifade eden Ulutaş, "Ayrıca bütün kamusal alanda ve toplumun yoğunluk gösterdiği alanlarda dezenfektan tünellerimizi kuruyoruz. Oralarda maske dağıtım stantları açıyoruz, bütün vatandaşlarımızın maske almasını ve dezenfekte olarak alanlara girmesini temin etmeye çalışıyoruz. Sadece pazarlar değil aynı zamanda Kaş'ın ve Kalkan'ın merkezi yerlerinde de aynı şekilde maske dağıtım stantlarımız var. Bunun yanında 30 kişilik ekibimiz var, bu ekibimiz 54 mahallemizin hemen hemen hepsine ulaşıyor. Maske, eldiven, dezenfekte ilaçları ve kolonya götürüyoruz. Yani hemşehrilerimize diyoruz ki, siz evinizde kalın, biz sizin diğer ihtiyacınız olan ne varsa ulaştıralım. Bu manada şuana kadar yaklaşık Kaş genelinde 54 mahallemizde ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızda temin etmek üzere yaklaşık 90 bin tane maske eldiven dağıtımı gerçekleştirdik. Şu an elimizde yine 30 bin kadar var. Bunları da alamamış olanlar varsa ya da ilave talep eden hemşehrilerimiz varsa onlara ulaştırmak için çalışıyoruz" diye konuştu.









"Kaş'a müşteri kabul etmiyoruz"



Otel, pansiyon ve villaların müşteri almadığını hatırlatan Ulutaş, "Bu vaka geçene kadar herkesin evinde kalması lazım. Tatil için ya da Kaş’ı görmek için bu zaman zarfında gelmeyi düşünmesinler, zaten müşteri kabul edemiyoruz. Sağlıklı olan, herkesin evinde kalması. Zaten Kaşlı hemşehrilerimiz ve esnafımız evinde kalıyor. Dolayısıyla biraz sabırlı olalım, biraz daha birbirimize ve Kaş'a saygı gösterelim. İnşallah bu hoşgörü içerisinde bu süreci hep birlikte atlatacağız ve Kaş'ın güzelliklerini hep birlikte yaşayacağız" şeklinde konuştu.









"Giriş çıkış kontrolleri yoğun şekilde yapılıyor"



Ulutaş, emniyet birimleriyle birlikte ciddi bir efor sarf edildiğini belirterek, "Kaş'ın giriş ve çıkışlarında kontroller gerçekten yoğun. Bu manada Kaş'ın içindeki hemşehrilerimiz de burada kendisine gerçekten çok dikkat ediyorlar. Kaş'ı seven Kaş dostu vatandaşlarımıza diyoruz ki, şu an Kaş huzurlu bir şekilde temiz bir şekilde kendini hazırlıyor. Yarınlara hazırlıyor, yaza hazırlıyor ve kendini koruyor. Dolayısıyla sizler de evinizde kalın" mesajını verdi.