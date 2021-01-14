Göz kamaştırıcı güzelliğiyle dünyanın en beyaz yerleri... Listede Türkiye'den de bir yer var

İşte dünyanın en ferah ve en beyaz yerleri…

Salar de Uyuni, Bolivya

Salar de Uyuni, Bolivya'nın güneybatısındaki And Dağları'nın tepelerinde oturan beyazların parıldayan bir alanı olan dünyanın en büyük tuz dairesidir. Bu, kuruyup geride yaklaşık 11.000 kilometre kare parlak beyaz tuz bırakan tarih öncesi bir gölün antik kalıntıları.

Muhtemelen sosyal medyada Salar de Uyuni'nin fotoğraflarını görmüşsünüzdür. Tuz düzlüğü, Güney Amerika gringo parkurunda popüler bir duraktır ve çılgın bir fotoğraf çekmek için geniş beyazlığın yarattığı sonsuz perspektifi kullanmak bir klasik haline geldi.

Antarktika

Antarktika, dünyanın en güneydeki kıtasıdır. Neredeyse ıssız ve buzla kaplı. Halk arasında Beyaz Kıta olarak bilinen, 14 milyon kilometrekarelik alanı kaplayarak gezegendeki en büyük, en parlak ve en beyaz alan yapar.

Ayrıca kışın ortalama -49 derece olan sıcaklıklarla dünyanın en misafirperver bölgelerinden biridir. Antarktika'ya bir keşif gezisi, seyahatin en büyük maceralarından biri olabilir ve milyonlarca pengueni aynı anda görebilirsiniz.

Tuz Gölü, Türkiye

Tuz Gölü, Türkiye’nin önemli göllerinden biridir. Özelliği ve yapısı dolayısıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin tuz ihtiyacını karşılaması bakımından önemli bir yere sahiptir

Büyük Şeyh Zayed Camii, Abu Dabi

1996 ile 2007 yılları arasında inşa edilen, Abu Dabi'deki çarpıcı Şeyh Zayed Ulu Camii, ülkenin en büyüğü ve dünyanın en büyük camilerinden biridir. Yenilikçi tasarımı, İslam dünyasının kültürel çeşitliliğini modern mimari ve sanat değerleriyle birleştirme girişimidir. Cami, Arap güneşinin altında adeta parıldıyor. Duvarlar, saflığı yansıtmak için merhum Şeyh Zayed tarafından seçilen Makedonya'dan tamamen beyaz mermerden yapılmıştır.

Sidney Opera Binası, Avustralya

Sidney'in muhteşem limanının sularını süsleyen yatları taklit etmek için tasarlanan Sidney Opera Binası'nın ünlü yelkenleri, sert Avustralya güneşi altında göz kamaştırıcı beyaz görünüyor. Ancak özel olarak tasarlanmış karolara daha yakından bakıldığında, aralarında koyu gri harç bulunan çok renkli bir beyaz ve bej karışımı ortaya çıkar. Uzaktan bakıldığında, renkler, binaya parıltılı bir yanardöner vermek için bej ile düz beyaz yanılsaması vermek için birbirine karışıyor.

Wat Rong Khun, Tayland

Chang Mai yakınlarındaki Wat Rong Kun, beyaz olduğu kadar alışılmadık da... Yerel görsel sanatçı ve ressam Chalermchai Kositpipat'ın beyin çocuğu, Budistlerin alışılagelmiş altın seçimi yerine saflığı önermek için beyaz rengi seçti. Özgünlükleri her adımda kendini hissettirmeye devam ediyor. Ana tapınağa ancak dar bir köprüyü geçerek, kalkık, yalvaran ellerden oluşan bir havuzun üzerinden geçerek girebilirsiniz. Ve Buda'nın hayatından hikayeler anlatan bir duvar resmi, uzay gemileri, Supermen ve hatta Matrix’ten Neo gibi modern kültürden ikonları içeriyor.

Buz Oteli, İsveç

Yakınındaki Torne Nehri'nden buz ve kar kullanılarak her yıl yeniden inşa edilen İsveç'in Jukkasjärvi köyündeki Buz Otel, ruhani odalarını tasarlamak için dünyanın her yerinden sanatçıları istihdam ediyor. Kullanılan buz, dünyadaki en saf buz olarak kabul ediliyor ve gezegendeki buz heykeltıraşlarına gönderiliyor. Bu aynı zamanda otelin kısa kış günlerinde beyaz parıldadığı, bazen Kuzey Işıkları' nın tepesinden gelen yeşilin tonlarını yansıttığı anlamına gelir.