Görüntüsüyle adeta büyülüyor: Şeyh Zayid Camii

Mussafah ve Maqta köprüleri arasında deniz seviyesine 9,5m. yükseklikte bir tepede konumlananan ve 2.412 metrekare alana sahip Şeyh Zeyd Camii’nde 40 bin kişi aynı anda ibadet edebiliyor..Cami, 1988 yılında uluslararası bir tasarım yarışması sonucunda Suriyeli mimar Yousef Abdelky tarafından tasarlanmış. 1996 yılında başlatılan proje, 2004 yılında Şeyh Zeyd’in ölümünden sonra onun adını almış. Şeyhin naaşı da cami alanındaki anıt mezara defnedilmiş. Yapı 2007 yılında tamamlanıp halka açılmış olsa da dış çevre düzenlemeleri 2010 yılında tamamlanabilmiş..Başta Türk ve Arap camii mimarisi olmak üzere, Kuzey Afrika, İran, Hindistan gibi ülkelerdeki İslam mimari çizgileri ve motiflerinin camide uygulanmıştır. 82 kubbe ile örtülü mekan, 1048 kolon tarafından taşınır.









Dört köşesinde birer minare bulunur...Caminin avlusu, tamamıyla Makedonya’dan çıkarılan beyaz sivek mermeri ile kaplı. Avlunun üç tarafı revaklı bir geçit ve havuzla çevrili. Çift kolonlu revakların sütun başları yaldızlı hurma desenli. Kolon yüzeyleri ve zemin mermer üzerine el işi mozaik desenli. Desenler, İngiliz sanatçı Kevin Dean’in eseri...Üstü kubbe ile kaplı, revaklı büyük giriş bölümü iç ve dış duvarları çini panolarla bezeli olan caminin panolarının bir kısmı İznik Vakıf Çinileri tarafından üretilmiştir ve bazıları hattat Hasan Çelebi tarafından tasarlanmış.









Üç büyük kubbe ile örtülü iç mekanda kolonların üstü mermer üzerine değerli taş ve altın kakma motiflerle süslü. Zemin, dünyanın en büyük tek parça el dokuması halısı ile kaplı. Ali Khaliqi adlı İranlı sanatçının tasarladığı 5627 m2 büyüklüğündeki halı, 1200 kadın tarafından 2 yılda dokunmuş. Kubbelerin ortasından değerli taşlarla süslü üç büyük avize sarkıyor. Ortadaki dünyanın en büyük avizesi. Bu avizenin çapı 10m, yüksekliği 15m. ağırlığı 9 ton...









Mihrabın arkasındaki kıble duvarı Kufi 24 ayar altın harflerle "Allah'ın 99 ismi" işlenmiş panolarla kaplı. Yazılar ve motifler Birleşik Arap Emirliklerinden Muhammed Mendi el-Temim tarafından gerçekleştirilmiş. Diğer duvarlarda renkli cam panolar bulunuyor. Panolar, 24 ayar altın ve cam mozaik motiflerle bezeli..