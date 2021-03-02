Göreme Milli Parkı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Göreme Milli Parkı Konaklama, Kamp, Giriş Ücreti Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Kapadokya’da bulunan Göreme Milli Parkı sunduğu güzelliklerle Unesco Dünya Mirası listesine girmeye hak kazanmıştır.

Göreme Milli Parkı

Göreme Milli Parkı her mevsim ayrı güzellikler sunan bir yerdir. Ama soğuk havayı sevmeyenler için en iyi ziyaret zamanı bahar ayları olacaktır. Her yıl yüzlerce turistin akınına uğrayan bu belde mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yerdir. Buraya turlarla gelebilir, buradaki turlara katılabilir ya da kendiniz bu eşsiz güzellikleri keşfedebilirsiniz. Bölgede araç olmadan dolaşmak pek kolay değildir.

Göreme Milli Parkı, Nevşehir, Ürgüp ve Avanos ilçeleri arasında bulunur ve yaklaşık 40 km’lik bir alanı kaplar. Yerli ve yabancı pek çok ziyaretçinin geldiği bir yerde tarih ve doğa iç içe geçmiştir. Buraya gelecek olan kişilerin, bölgeyi gezmesi için en az 3-4 güne ihtiyaçları olacaktır. Bölgede gezilecek yerlerin sayısı oldukça fazladır.

Peribacaları sanki bir mimarın elinden çıkmış gibi özenle yaratılmış yapılardır. Tabiatın gücünü görerek bir kez daha hayran kalmanızı sağlayan güzelliklerdir. Çevrenize bakarken göreceğiniz vadiler ise başka bir güzellik sunmaktadır. Ayrıca her biri birbirinden güzel kiliseler, gezenlere eşsiz tatlar sunar. Bölgeden ayrılmayı hiç istemezsiniz. Sanki etrafınızdakiler gerçek değil de bir film platosu için oluşturulmuş yapılar gibi durur.

Göreme Milli Parkı sınırları içinde farklı alanlar yer alır. Bunlar;

Ürgüp

Ortahisar

Uçhisar

Açık Hava Müzesi

Zelve Ören Yeri

Çavuşin

Burada yapılaşmaya izin verilmediği için tarihi dokusu da tüm güzellikleri ile korunmuştur. Göreme’de bulunan Göreme Açık Hava müzesinde pek çok tarihi eser yer alır. Burası bir dönem Hristiyanlığın ana bölgesi olduğu için manastırların sayısı fazladır. Bu manastırlar;

Elmalı Kilise

Tokalı Kilise

Kızlar ve Erkekler Manastırı

Yılanlı Kilise

Karanlık Kilise

Azize Barbara

Aziz Basil Şapelleri

Çarıklı Kilise

Yusuf Koç Kilisesi

Meryem Ana Kilisesi

Yürüyüş yapmak ve etrafı keşfetmek isteyenler için ise Zemi Vadi ’si farklı güzellikler sunmaktadır. Burada da pek çok kilise ve freskler vardır.

Göreme Milli Parkı Özellikleri Hakkında Bilgi

Göreme Milli Parkı Orta Anadolu Bölgesinde yer alır. Buradaki Hasan Dağı ve Erciyes Dağı arasında kalan vadide bulunur. Burası volkanik bir bölgedir. Tarihi ise 60 milyon yıl öncesine dayanmaktadır. Volkanların aktif olduğu dönemde, vadinin zemini volkanlardan oluşmuştur. Daha sonra tabiatın yarattığı aşındırma ile vadi bugünkü şeklini almıştır. Bu Göreme Milli Parkı bölgesinde vadi, plato ve yüksek tepeler bulunmaktadır.

Bu bölgede yaşam çok eski dönemlerde başlamıştır. Tarihi kaynaklara göre 4.YY’dan 13.YY’a kadar peribacaları oyularak yaşam alanları haline getirilmiştir. Burada yaşam başladığında henüz Hristiyanlık yayılmamış ve insanlar bu gizli alanlarda inançlarını yaşama şansı bulmuştur.

Göreme Milli Parkı Nerede Ve Nasıl Gidilir?

Göreme Milli Parkı, Kapadokya’nın Nevşehir ilçesinde bulunmaktadır. Bölge adını ilçeden almaktadır. Göreme ile Nevşehir merkez arasında 11km mesafe bulunmaktadır. Milli Parka kendi aracınız ile gelebilirsiniz. Göreme’nin İstanbul 750 km, Ankara 300 km ve İzmir 780 km mesafesi vardır. Ayrıca otobüs firmaları aracılığıyla da buraya ulaşım sağlanır. Yakın yerlerden ise dolmuş seferleri vardır. Nevşehir Kapadokya Havalimanı’nda bulunmaktadır.

Göreme Mili Parkı Giriş Ücreti

Göreme Milli Parkına Giriş ücretledir. Giriş ücreti olarak ise 40 TL alınmaktadır. Müze kartı olanlar ise ücretsiz giriş yapabilirler. Burası kamp yapmak için çok güzel bir alandır. Buraya Nisan ayından kasım ayına kadar gelirseniz, havalar çok soğuk olmadan gezebilirsiniz.

Göreme Milli Parkı Konaklama

Kapadokya bölgesi konaklama açısında zengin seçenekler sunan bir yerdir. Her bütçeye uygun otel ve pansiyon seçeneği bulmak mümkündür. Ayrıca mağara otellerde kalma şansı bulacağınız ender yerlerden biridir. Son derece lüks otellerde bölgede hizmet vermektedir. Dünya hizmet ödüllü oteller burada bulunmaktadır.

Göreme Milli Parkı Kamp

Kamp ve karavan ile konaklamak ta mümkündür. Kamp alanları ise Kaya kamping, Aşiyan Kamping, Panorama Kamping olarak bilinmektedir. Bu bölgede hem eğlence, hem tarih hem de tabiat vardır. Akşamları düzenlenen Türk Gecelerine katılabilir, Balonla Göreme Mili Parkı’nı tepeden izleyebilirsiniz.