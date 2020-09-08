Göreme Açık Hava Müzesi Nerede? Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Nevşehir'e 13 kilometrelik bir alanda bulunan Göreme Açık Hava Müzesi önemli bir kaya yerleşim yeridir. Özellikle M.S 4. yüzyıldan başlayıp 13. yüzyıla kadar o dönemde orada yaşanan hayata ışık tutuluyor.

Göreme Açık Hava Müzesi Nerede?

Göreme Açık Hava Müzesi Nevşehir'e 13 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Aynı zamanda Açık Hava Müzesi Göreme Kasabası'nın 2 kilometre doğusunda bulunuyor. Yerli ve yabancı turistler Göreme Açık Hava Müzesine ulaşımlarını da çok rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar. Nevşehir merkezinden minibüsler ve ulaşım araçları Göreme Açık Hava Müzesi'ne gidiyor. Aynı zamanda özel araçlar ile de Göreme Açık Hava Müzesi ziyaret edilebilir. Göreme'ye ulaşım için Nevşehir-Üçhisar yolu kullanılabilir. İstanbul'dan Nevşehir'e gelen kişiler Kapadokya Havaalanına geldiklerinde 30 kilometrelik yolun ardından Göreme'ye ulaşabilirler.

Göreme Açık Hava Müzesi Tarihçesi

Göreme'de M.S. 4. Yüzyıldan itibaren başlayan ve 13. yüzyıla kadar devam eden bir manastır hayatı yaşanmıştır. Bu nedenle bölgede bulunan hemen hemen her kayada bir yaşanmışlık vardır. Göreme'deki bu vadide hayat Milattan Sonra 4. yüzyılda ilk Hristiyanlık dönemlerinde başladı. Milattan Sonra 4. yüzyıl zamanında piskopos Aziz Basil'in bölgeye gelmesiyle yeni bir dönem başladı. Aziz Basil Göreme bölgesinde öğretilerini yaymaya başlayarak yeni öğrenciler yetiştirdi. Bu şekilde tüm vadide manastır hayatı da başlamış oldu. Aziz Basil başta olmak üzere pek çok farklı keşiş düşüncelerini kayalara kazımışlardır. O dönemli tüm eserler günümüze kadar gelmiştir.

Göreme Açık Hava Müzesi Eserleri

Göreme Açık Hava Müzesi'nde gezilip görülecek pek çok manastır kilise ve şapel bulunuyor. Bu açık hava müzesinde Hristiyanlığa ait geometrik şekiller ve dinsel içerikli resimler ile yazılar bulunuyor. Bunun yanı sıra Hz. İsa'nın ve İncil'in hikayelerini anlatan freskler de dikkat çekiyor. Göreme Açık Hava Müzesi'nde bulunan Rahipler ve Rahipler Manastırı en çok merak edilen alanlardan bir tanesidir. Bu müzenin hemen girişinde ise Aziz Basel Şapeli bulunuyor. Yine müzede bulunan Elmalı Kilisede dokuz kubbe, dört sütun ve üç apsis bulunuyor. Göreme Açık Hava Müzesi'nde Azize Barbara Şapeli ve Karanlık Kilise gibi pek çok alan bulunuyor.

Göreme Açık Hava Müzesi Giriş Ücreti

Nevşehir'de bulunan Göreme Açık Hava Müzesi'nde ziyaretçiler belli bir ücret ödüyorlar. Yalnızca müzekart sahipleri bir yıl içerisinde 2 kez Göreme Açık Hava Müzesi'ni ziyaret edebiliyorlar. Aynı zamanda Plus Müzekart sahipleri de bu müzeyi sınırsız ziyaret etme hakkına sahipler. Bunun yanı sıra Göreme Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etmek isteyen ziyaretçiler 54 TL ücret ödüyorlar.

Göreme Açık Hava Müzesi Ziyaret Saatleri

Göreme Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancı turistler ziyaret saatlerine mutlaka uymalılar. Göreme Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etme saatleri Yaz sezonunda yani Nisan ve Ekim ayı içerisinde 08:00- 17:00 saatleri arasında hizmet veriyor. Bunun yanı sıra açık hava müzesi Kış sezonunda yani Kasım ve Mart aylarında 08:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Göreme Açık Hava Müzesi Hakkında Bilgi

Göreme asırlar boyu birbirinden farklı dinleri ve kültürleri birleştirmiştir. Göreme'deki Açık Hava Müzesi'nde bu kültürün izleri de görülüyor. Göreme Açık Hava Müzesinde 18 kilisenin yanı sıra 11 tane yemekhane e gezilebilen kilise bulunuyor.