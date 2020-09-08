Gordion Müzesi Nerede? Gordion Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Gordion müzesi Gordion Antik Kent'i içerisinde yer almaktadır. Bu antik kent uzun yıllar Frigyalıların başkenti konumundaydı.

Gordion Müzesi Nerededir?

Gordion Müzesi Ankara'da bulunan Polatlı ilçesinin Yassıhöyük köyünde bulunmaktadır. Müze ilk olarak 1963 yılında kurulmuştur. 1990'lı yıllara gelindiğinde ise müzeye pek çok depo, laboratuvar ve görüntü ve bilgilendirme odaları ile teşhir odaları eklenmiştir. Müzede Gordion kazılarında bulunan eserlerin yanında Polatlı ilçesindeki kazılardan çıkarılan eseler de sergilenmektedir. Müzede eserler kronolojik bir sıra ile sergilenir. Gordion Müzesi 200 yılında Avrupa'nın Yılın Müzesi yarışmasında finale kalmıştır.

Gordion Müzesi Tarihçesi?

Gordion müzesi 1963 yılında kurulmuştur. Yassıhöyük isimli 500 kişilik nüfusu bulunan köyün yakınında bulunmaktadır. Gordion Müzesinde eserler kronolojik bir sıra ile sergilenir. Her dönem karakteristik bir eşya ile temsil edilir.

Gordion Müzesinde Eski Tunç devrinden eserler bulunmaktadır. Bunun dışında Kral Midas döneminden ve en son olarak çıkarılmış olan erken Frig döneminden eserler de bulunmaktadır. Bu eserler arasından el yapımı olan çanak çömlekler ile demirden yapılmış aletler tekstil üretmek için olan aletler dikkat çekmektedir.

Bunun dışında müzede yeni bir sergi salonu da açılmıştır. Buradaki Panoramik vitrinde M.Ö. 700 yılına ait tahrip katının tipik bir yapısı sergilenmektedir.

Yeni açılan salonun içerisinde M.Ö. 6 ve M.S. 4. yüzyıla ait olan Yunan Seramikleri ile, Helenistik Çağ ve Roma döneminden kalma aletler de bulunmaktadır.

Müzenin son bölümünde Gordion'lulara ait mühür ve sikke örnekleri bulunmaktadır.

Gordion Müzesi Eserleri

Müzede bulunan eserler Eski Tunç Devri’nden başlar ve Orta ve Genç Tunç Çağı ile birlikte Frig çağına kadar gitmektedir. Bu dönemlere ait çanak ve çömlek ürünlerini müzede görmek mümkündür. Eski Demir Çağından kabartmalı ortostatlar da müzede sergilenmektedir. Erken Frig çağına ait demir malzemeler de müzede sergilenir.

Eski çağlarda tekstil için kullanılan cam mühürler, mühür baskılar ve ağırşaklar da müzede bulunur. M.Ö. 4 bin ile M:Ö 2 bin yıllarına ait sikkeleri de görebilirsiniz. Yener Yılmaz isimli salonda Geç Frig ve bunun yanında ithal seramik ürünleri sergilenir. Lidya, Roma ve Helenistik döneme ait eserler de müzede sergilenmektedir.

Bunlardan başka Frig yazıtlı ve damgalı çanak çömlekler de bulunmaktadır. Frig mimarisinden terrakottalar, kibele kabartmalı, figürler de bulunur.

Gordion Müzesi Giriş Ücreti

Gordion müzesine girişlerde 5 Türk Lirası ödenmektedir.

Gordion Müzesi Polatlı İlçe merkezinden 29 km uzakta bulunmaktadır. Müzeye gitmek için Ankara Eskişehir kara yolu üzerinden Polatlı’yı geçtikten sonra yolun sağında göreceğiniz tabelaları takip ederek gidilebilmektedir. Müze Gordion antik Kent içerisinde bulunmaktadır.

Gordion Müzesi Ziyaret Saatleri

Gordion Müzesi haftanın her günü ziyaretçileri ağırlamaktadır. Müzeyi 10.00 - 17.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. Fakat 16.30'da gişeler kapanmakta ve bilet satışları durmaktadır.

Müze son yıllarda daha çok gelişme göstermiştir. Bu sebeple de ziyaretçi sayısı günden güne artmaktadır. Müzeyi ziyaret edenlerin sayısının artması da müzenin geliştirilmesi konusunu gündeme getirmiştir.

Gordion Müzesi Hakkında Bilgi

Gordion müzesi Ankara ilinde bulunur. Polatlı ilçesindedir. Burada Kral Midas'ın tümülüsü de bulunmaktadır. Fakat Midas'ın kemikleri alınmıştır. Kemikleri Anadolu Medeniyetleri Müzesinde bulunmaktadır. Gordion Müzesi Polatlı ilçesinde 500 haneli bir köy yakınında bulunur. Tüm dönemler döneme ait karakteristik bir ürün ile sergilenmektedir. Bunun dışında tarihi eserler kronolojik bir sıra ile sergilenir.