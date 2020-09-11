Gordion Antik Kenti Nerede? Gordion Antik Kenti Hakkında Bilgi, Tarihi, Efsanesi, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Türkiye geçmiş dönemde çok fazla medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Likyalılar, Firigler, Karialılar, Romalılar, Persler gibi tarihte oldukça önemli ve büyük olan medeniyetleri barındırmıştır. Her medeniyetin önemli kentleri günümüze antik kent olarak kalmıştır. Tarihte ve günümüzdeki en önemli olan anti kentlerden biri ise Gordion Antik Kenti’dir. Gordion tarih derslerinde sıklıkla ismi duyulan şehirdir. Frigya’nın başkenti olan Gordion Ankara’nın sınırlarında yer almaktadır. Gordion Antik Kenti ve çevresinde yapılmış olan kazı çalışmaları Gordion şehrinin geçmişinin Frigyalılardan daha önceye dayandığını göstermektedir.

Gordion Antik Kenti Hakkında Bilgi

Gordion Antik Kenti’nin Ankara iline olan uzaklığı 94 kilometredir. Aynı zamanda Gordion Antik Kenti’nin Polatlı ilçesine uzaklığı ise 29 kilometredir. Polatlı ilçesine bağlı olan Yassıhöyük Köyünde yer almaktadır. Gordion Antik Kenti’nde görülmekte olan irili ufaklı tepecikler vardır ve bu tepeciklere “Tümülüs” adı verilmektedir.

Gordion bölgesinde 128 adet Tümülüs bulunmaktadır. Tümülüslerin içindeki en büyük olanı Midas Tümülüs’üdür ve Gordion Müzesinin hemen karşısında yer alır. Burada bulunan Tümülüsler, tarihi eserler ve antik kent kalıntıları UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer almaktadır. Gordion Antik Kenti’nin bulunduğu Yassıhöyük Köyünün nüfusu 500 kadardır. Bu küçük köyün hemen yanında yer alan Tümülüsler müze ve ören yeri olarak kullanılmaktadır. 1963 yılından itibaren de ziyaretçilerini ağırlamaktadır.

Gordion Antik Kenti Tarihi

Gordion Antik Kenti M.Ö. 800’lü senelerde Frig Kralı olan Gordios’un başkent haline getirdiği şehirdir. Gordion Antik Kenti en parlak dönemini Gordios’un oğlu Midas zamanında yaşamıştır. Bunun yanı sıra M.Ö. 695 yılında gerçekleşen savaşlar sebebiyle tahrip edilen kent, Lidyalıların egemenliği altına girmiştir. Lidyalıların egemenliğindeyken kent ticari hayatın merkezi olarak devam etmiştir.

Görkemli olan geçmişinin yanı sıra günümüzde kentten kalan sadece temelleri kalmış olan evlerdir. Çeşitli yapılardan kalıntılarda kalmış olsa da bu görkemli şehirden çok fazla kalıntı kalmamıştır. Gordion Antik Kentini daha önemli kılan şeyler ise Tümülüslerdir. Soylular ve Frig Krallarının gömüldüğü Tümülüs isimli tepecikler şehrin en dikkat çekici yönünü oluşturmaktadır. Tümülüs olarak isimlendirilmiş olan bu anıt mezarlardan 128’den daha fazla sayıda bulunmaktadır.

Gordion Antik Kenti Nerede?

Gordion Antik Kenti Ankara ilinin, Polatlı ilçesinin Yassıhöyük Köyünde yer almaktadır.

Gordion Antik Kenti Gezilecek Yerler

Gordion Antik Kenti’ne gidildiğinde Gordion Müzesi, ören yeri ve Tümülüs aynı anda gezilebilmektedir. Tarihi olan bu alanda her döneme ait olan çeşitli karakteristik eserler bulunmaktadır. Bu eserler müzede incelenebilmektedir. Eski Tunç dönemi eserleri, Frig dönemi eserleri ve Kral Midas’a ait olan çeşitli eserler sergi salonunda görülebilir.

Gordion Antik Kenti Giriş Ücreti Ne Kadar?

Gordion Antik Kentine giriş ücreti bulunmaktadır. Müze Kart’ın da geçerli olduğu bu antik kente giriş ücreti 10 Türk Lirası’dır.

Gordion Antik Kenti Ziyaret Saatleri

Gordion Antik Kenti’nin yaz döneminde ziyaret saatleri sabah saat 10:00 ila akşam saat 16:30 arasıdır. Gordion Antik Kenti’nin kış döneminde ziyaret saatleri sabah saat 08:30 ila akşam saat 17:00 arasındadır.

Gordion Antik Kenti Efsanesi

Kente ait efsane Frigya Kralı Midas döneminde geçmektedir. Kral seçiminin yapılacağı sırada kentin ünlü alimi meditasyonlar yaparak bir kehanette bulunur. Kehanette kentin gelecekteki kralının samanlar yüklenmiş olan bir öküz arabasıyla kente gireceğini söyler. Bunu duyan şehir halkı geceyi uykusuz bekleyerek geçirir. İsmi Gordion olan bir çiftçinin samanını satmak için şehre öküz arabasıyla geldiğini görürler. Rivayet bu kişinin Kral Midas’ın babası olduğu yönündedir.

Halk kehanetin gerçekleştiğini görür ve Gordion’u kralları olarak ilan eder. Gordion kral olduktan sonra öküz arabasını şehirdeki en önemli olan tapınağa hediye eder. Gordion’un öküz arabasının önünde kör düğüm olmuş bir ipi çözemez ve halka “ kim bu düğümü çözerse ona hediyeler vereceğim” der. Binlerce yıl çözülemeyen bu düğümü küçüklüğünden beri Dünyanın hakimi olma hayali kuran Büyük İskender’in kehaneti duyması üzerine çözdüğü düşünülmektedir.

Gordion Antik Kentinde Müze Kart Geçiyor mu?

Müze Kart bu antik kentte geçerlidir.