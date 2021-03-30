Golden Gate Köprüsü Nerede? Golden Gate Köprüsü Tarihi, Hikayesi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Golden Gate köprüsü Amerika Birleşik Devletleri'nin simgelerinden biri haline gelmiştir. San Francisco'da bulunan Golden Gate köprüsü dünyanın en uzun yedinci asma köprüsü olarak da bilinmektedir.

Golden Gate Köprüsü Hakkında Bilgi

Dünyanın en uzun köprülerinden birisi olarak bilinen Golden Gate köprüsü San Francisco Körfezi'nin girişinde bulunuyor. Golden Gate Boğazı üzerinde kurulan bu köprü dünyadaki en uzun yedinci asma köprü olma özelliğini taşıyor. Bu köprünün uzunluğu 2, 73 kilometre, ayaklar arasındaki uzunluğu ise 1, 28 kilometredir. Köprünün yüksekliği 235 metreyi bulur. Golden Gate köprüsünde taşıt trafiği için ise altı şerit bulunuyor. Bu köprü San Francisco'yu Marin County'in kuzey bölgeleri ile birleştirir.

Golden Gate Köprüsü Nerede?

Dünyanın hemen hemen her ülkesinde birbirinden farklı yapılarda inşa edilen pek çok köprü bulunuyor. Bu köprülerin tarihçeleri ve hikayeleri de farklılık gösteriyor. Golden Gate köprüsü ise Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyor. San Francisco Körfezi'nin girişinde bulunan bu köprü Golden Gate boğazı üzerine kuruludur. Golden Gate köprüsü Atın Kapı Köprüsü olarak da bilinmektedir. San Francisco şehrinde bulunan bu köprü dünya genelinde de çok ilgi görmektedir.

Golden Gate Köprüsü Nasıl Gidilir?

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Golden Gate köprüsüne ulaşım da oldukça kolaydır. San Francisco şehrinde bulunan Golden Gate köprüsüne gidebilmek için öncelikle San Francisco'ya gelmek gerekir. Sonrasında ise 10, 28, 70 ve 101 numaralı otobüsler ile köprünün girişine yakın bir mevkide bulunan Golden Gate Bridge Toll Plaza'ya ulaşılır. Sonrasında ise bisiklet, yürüyerek ve ya araç ile köprüden geçilebilir. Köprüden geçebilmek adına araç da kiralanabilir.

Golden Gate Köprüsü Tarihi

Golden Gate köprüsünün yapılması fikri 1872 yılına dayanır. Bu yılın öncesinde nehir üzerinden ulaşım feribotlar ile sağlanırdı. Sonraki yıllarda ise feribot kapasitelerinin sınıra dayanması ile birlikte 5 Ocak 1933 yılında Golden Gate köprüsünün yapımına başlandı. Köprünün yapım aşamasında ise başmühendis Josef B. Strauss oldu.

Köprünün yapım sürecinde toplam 11 işçi yaşamını yitirdi. Golden Gate köprüsü yapılırken ise çok sayıda zorluk ile karşılaşıldı. Özellikle köprünün temellerinin de sağlam yapılması için çok uğraşıldı. Golden Gate köprüsü 19 Nisan 1937 yılında bitirildi. Golden Gate köprüsü 27 Mayıs 1937 yılında görkemli bir tören ile açıldı.

Golden Gate Köprüsü Hikayesi

Dünya genelindeki en bilinen yapılardan olan Golden Gate köprüsü adını San Francisco Körfezi'na çılan boğazdan almıştır. Bu köprü yapılırken köprünün altında gerilen güvenlik ağı sayesinde 19 çalışanın da hayatı kurtarıldı. Bu kişiler ise daha sonraki yıllarda Cehennemin Yarı Yolu adını verdikleri bir kulüp kurdular. Daha sonra ise bu ağ, bitim aşamasında düşen bir yapım iskelesini tutamayınca iskele ile birlikte düşen toplam 10 kişi feci şekilde yaşamını yitirmiş oldu.

Golden Gate Köprüsü Özellikleri

Golden Gate köprüsü San Francisco şehrinin önemli bir simgesi haline gelmiştir. Amerika Birleşik Devletleri için özgürlük heykeli ne kadar önemli ise San Francisco için de özgürlük heykeli o kadar önemli bir durumdadır. Bu köprünün yapımında en kalın halatların kullanıldığı biliniyor. 35. 000. 000 dolar harcanarak yapılan köprü açlığın ve işsizliğin yoğun olduğu bir dönemde yapılmıştır. Golden Gate köprüsü toplam 887. 000 ton ağırlığında olması ile bilinir.