Gölcük Tabiat Parkı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Pek çok farklı etkinlik ve faaliyeti ile ön plana çıkan Gölcük Tabiat Parkı, adını da içerisinde bulunan gölden almış durumda. Özellikle hem ormanlık alanları hem de Gölü ile beraber birçok etkinlik imkanı sağlayan bu Tabiat Parkı daha birçok muhteşem özellik sunmaktadır. Ziyaret saatleri içerisinde belli bir giriş ücreti ile beraber parka gidebilir ve şehirden uzak muhteşem bir gün geçirme şansını elde edebilirsiniz.

Gölcük Tabiat Parkı Hakkında Bilgi

Denizden 1200 metre yükseklikte yer alan Gölcük Tabiat Parkı, aynı zamanda yapay bir göle sahiptir. Özellikle gölün etrafında tam olarak 1360 metre kadar tur atmak suretiyle muhteşem bir keşif gerçekleştirmek mümkün. Gür ormanlık alanları ve eşsiz manzarasının yanı sıra, birçok farklı ağaç ve çiçek türlerine de rastlanabilmektedir. Özellikle göze adeta banyo yaptıracak muhteşem bir manzara sunan Gölcük Tabiat Parkı, dünya çapında eşsiz bir güzelliğe sahiptir.

Üstelik bölgede birçok farklı etkinlik yapma imkanı sağlanmaktadır. Özellikle mevsimi geldiğinde döneminde balık avı pek çok kişi tarafından gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda Gölcük kır evleri sayesinde konaklama gerçekleştirebilir ve alanın her yerini daha fazla gezme şansı elde edebilirsiniz. Ayrıca piknik yapmak ve mangal gerçekleştirmek için de çok özel alanları bulunuyor. İsteğe bağlı olarak kafe ve restoranlar eşliğinde yine yiyecek ve içecek ihtiyaçlarınızı rahatlıkla karşılamanız mümkün.

Gölcük Tabiat Parkı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Gölcük Tabiat Parkı Bolu'nun Mesciler köyünde yer almaktadır. İstanbul'dan yaklaşık olarak 275 kilometre uzaklıktaki Bolu'ya gelerek, Bolu'nun güney kısmına devam etmek suretiyle tabiat Parkı'na ulaşım sağlayabilirsiniz. Yaklaşık olarak İstanbul'dan üç buçuk saati de Bolu'ya gelmek suretiyle yarım saate bulmadan tabiat Parkı'na ulaşım gerçekleştirebilirsiniz. Özellikle sapaklar az olduğu için kaybolmadan kolayca ulaşım sağlamanız mümkün. Tabii bunu hem özel araçlarımız ile yapabilir hem de Seben ve Kıbrıscık ilçe minibüsleri üzerinden yapabilirsiniz.

Gölcük Tabiat Parkı Giriş Ücreti

Giriş ücreti Gölcük Tabiat Parkı nasıl giriş yapılacağına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Örneğin bireysel olarak kişi başı 5 TL ile tabiat parkına rahatlıkla giriş yapmanız mümkün. Motosiklet ile 9 TL ve özel araç ile ise 18 TL üzerinden giriş yapmak mümkün. Minibüs ile 40 TL ve küçük otobüs ise 92 TL değerinde ücret üzerinden giriş yapabilir. Büyük otobüsler ise 162 TL ödeyerek rahatlıkla Gölcük tabiat Parkı'na giriş yapabilir. Özellikle 26.06.2016 tarihinden itibaren Gölcük tabiat Parkı'na yayan şekilde giriş ücretlendirilmiş durumda.

Gölcük Tabiat Parkı Ziyaret Saatleri

Haftanın 7 günü boyunca kesintisiz olarak Gölcük tabiat Parkı'nı ziyaret edebilirsiniz. İstanbul üzerinden ya da Bolu aracılığı ile kolayca ulaşım imkanı sağlayan Tabiat Parkı, mutlaka gezilip görülmesi gereken en özel doğal alanlar içerisinde bulunuyor. Bölgedeki ziyaret saatleri ise sabah saat 08.00 ile başlamakta ve akşam 22.00’a kadar devam etmektedir.

Tabiat Parkı gece olduğu zaman ise 00.00 olduğunda görevliler tarafından tamamen boşaltılmalıdır. Yayan olarak sadece 5 TL vermek suretiyle akşam ziyaret saatine kadar bölgede kalabilirsiniz. Bu doğrultuda araçla gelindiği zaman araç içerisindeki Kişi sayısına bakmadan fiyatlandırma üzerinden giriş yapmak mümkün. Bu harika bölgeyi tek başınıza veya ailenizle beraber ziyaret ederek, şehirden uzak bol oksijenli bir alanda keyifli bir vakit geçirebilirsiniz.