Gölcük Tabiat Parkı Beyaza Büründü

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkında kar yağışı iki gündür aralıklarla etkili oluyor. Kar yağışının ardından beyaza bürünen tabiat parkı, seyrine doyumsuz manzara oluşturdu. Gölcük Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 20 santimetre olarak ölçüldü. Öte yandan, kar yağışının aralıklarla devam ettiği kent merkezinde de kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.









