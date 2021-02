Gölcük Milli Parkı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Gölcük Milli Parkı Konaklama, Kamp, Giriş Ücreti Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Gölcük milli parkı bulunduğu şehrin oldukça yüksek bir konumda bulunmaktadır. Doğal güzelliği ile ön plana çıkan Gölcük milli parkı yeşil alanları ile meşhur bir parktır.



Gölcük Milli Parkı Nerede?



Gölcük milli parkı Bolu'da yer almaktadır. Bolu'da yer alan milli park şehir merkezine de oldukça yakın bir konumda bulunmaktadır.



Gölcük Milli Parkına Nasıl Gidilir?



Gölcük milli parkına gitmek için hem özel aracınızı hem de toplu taşımayı kullanabilirsiniz. Gölcük milli parkına hem Kocaeli'nden hem de Bolu'dan gidebilirsiniz. Bolu şehir merkezine daha yakın bir konumda olduğundan dolayı Bolu'ya özel otobüs ile geldikten sonra burada yer alan halk otobüslerini kullanabilirsiniz. Dilerseniz Bolu merkezde yer alan dolmuşları da kullanabilirsiniz. Dolmuşlar aracılığı ile de kısa bir süre içerisinde Gölcük milli parkına ulaşmak mümkündür. Gölcük milli parkına gitmek için aynı zamanda özel aracınız ile de ulaşabilirsiniz.



Özel araç ile birlikte Bolu merkeze geldikten sonra Gölcük milli parkında yer alan tabiat parkının tabelalarını takip edebilirsiniz. Dilerseniz Bolu merkezine geldikten sonra navigasyon yardımı ile de Gölcük milli parkına da hızlı bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz.



Gölcük Milli Parkı Konaklama



Gölcük milli parkında pek çok konaklama merkezi bulunmaktadır. Burada yer alan otellerde ya da pansiyonlarda konaklayabilirsiniz. Bu otellere dilerseniz internet üzerinden rezervasyon yapabilirsiniz. İnternet üzerinden yaptığınız rezervasyon ile birlikte güvenli bir şekilde konaklama imkanlarından faydalanabilirsiniz. Gölcük milli parkında her bütçeye uygun olan konaklama imkanları bulunmaktadır. Sizler de kişi sayısına göre kendinize en uygun olan bu otelleri tercih edebilirsiniz. Bu şekilde her türlü konaklama imkanlarından yararlanabilirsiniz.



Gölcük milli parkında pek çok pansiyonlar da bulunmaktadır. Bu pansiyonlarda gecelik konaklama ücretleri oldukça uygundur.



Gölcük Milli Park Kamp



Kamp yapmak isteyenler için de Gölcük milli parkı tam anlamıyla biçilmiş kaftandır. Eğer kamp yapmak istiyorsanız bu milli parkta her türlü kamp imkanı bulunmaktadır. Dilerseniz tek kişi dilerseniz de birden fazla kişi ile gelerek burada kamp yapabilirsiniz. Eğer kamp için konaklama çadırlarınız yoksa yine burada yer alan kamp çadırlarını kiralayabilirsiniz. Kamp çadırlarını kiraladıktan sonra gönül rahatlığı ile birlikte kampınızı yapabilirsiniz. Kamp yapmak için uygun alanlar bu milli parkta yer almaktadır. Duş ve tuvalet imkanları yine parkta bulunduğundan dolayı birçok kişi bu milli parka gelerek kamp yapmayı tercih ediyorlar.



Gölcük Milli Park Giriş Ücreti



Gölcük milli parka giriş için farklı ücret tarifeleri uygulanmaktadır. Motosiklet ile bu parka giriş için 9 TL ücret ödüyorsunuz. Özel aracınız ile bu parka giriş sağlamak için ise 18 TL bir ücret ödemeniz gerekmektedir. Bireysel olarak giriş sağlamak için ise yaya girişler için 5 TL ücret ödeme uygulaması vardır.



Gölcük Milli Parkı Özellikleri Hakkında Bilgi



- Bolu merkeze tam 13 kilometre uzaklıkta yer almaktadır.

- İçerisinde suni olarak yapılmış bir göl bulunmaktadır.

- Bu tabiat parkının rakımı ise 1217 metre olarak belirtilmiştir.