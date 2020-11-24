MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriGölbaşı Gölleri Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği
GeriSeyahat Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 24.11.2020 - 11:14 | Son Güncelleme:

Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki "Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı" sonbahardaki renk cümbüşüyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Adıyaman'da Gölbaşı, Yeşilova ve Azaplı göllerini de kapsayan 16 bin 870 dönümlük alandaki tabiat parkında kuş gözlem kulesi, tanıtım ve gözlemevi ile seyir terası bulunuyor. Parktaki göllerde göçmen kuşlar ve farklı balık türleri yaşıyor.

Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkında sonbahar güzelliği


Her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çeken parktaki ağaç yaprakları sarıdan kızıla dönerken ortaya kartpostallık görüntüler çıkıyor. Fotoğraf tutkunlarının ve doğaseverlerin uğrak yeri parktaki manzaralar ziyaretçileri büyülüyor. Ziyaretçilerden Doğa Fotoğrafı Sanatçısı Mehmet Girişit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonları fotoğraf çekmek için doğa parkına geldiğini belirtti.

Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkında sonbahar güzelliği


Girişit, Gölbaşı Gölü'nün güzelliklerini fotoğraflarını çekmek amacıyla ve hafta sonu spor amaçlı bulunduklarını belirterek herkesi Gölbaşı Gölleri Doğa Parkı'na, temiz hava almaya davet etti.

False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle