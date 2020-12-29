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Gölbaşı gölleri kendisine hayran bırakıyor
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 29.12.2020 - 09:44 | Son Güncelleme:

Gölbaşı gölleri kendisine hayran bırakıyor

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe merkezindeki göller ilkbahar ve yaz aylarında olduğu gibi sonbahar ve kış aylarında güzelliği ile kendisine hayran bırakıyor.

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İlkbahar ve yaz aylarında çok fazla ziyaretçisi olan Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı, sonbahar ve kış aylarında da yine ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Gölbaşı, Yeşilova ve Azaplı göllerini içerisinde barındıran Gölbaşı ilçesindeki bu göllerde farklı kuş ve balık türleri bulunuyor.

Gölbaşı gölleri kendisine hayran bırakıyor


Göçmen kuşların güzergahında bulunan Gölbaşı göllerini kapsayan tabiat parkına piknik yapmaya gelen kişilerin yanı sıra, gelin ve damatların dış çekimi için tercih ediliyor.

Gölbaşı gölleri kendisine hayran bırakıyor


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