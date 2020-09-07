Göksu Şelalesi Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Göksu Şelalesi Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Göksu Şelalesi yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktasıdır. Özellikle hafta sonları burası ziyaretçiler tarafından oldukça fazla ilgi görmektedir.

Göksu Şelalesi Nedir?

Göksu Şelalesi Hadim'e 23 km uzaklıkta bulunur. Bölge ilginç jeolojik yapısı sebebi ile çok fazla ilgi çekmektedir. Önemli nehirlerden biri olan Göksu Nehri, Yerköprü mağarasının içine kadar girmektedir. Burada nehir kaybolur.

Bölgedeki başka bir akarsu da Karasu çayıdır. Karasu Çayı Göksu Nehrinin 25 metre yukarısından akar ve burada Göksu Nehrinin üstüne dökülmektedir.

İki akarsuyun birleştiği yerde ise bir gölet bulunmaktadır. Gölet oldukça güzel bir görünüme sahiptir. Bu iki nehir ayrıca Akdeniz'e dökülmektedir.

İç Anadolu bölgesi yaz aylarında bunaltıcı bir havaya sahiptir. Bu sebeple de insanlar özellikle hafta sonları biraz serinlemek, piknik yapmak ve manga yakmak için Göksu Şelalesini tercih etmektedir.

Göksu Şelalesi Nerededir, Hangi Bölge ve İldedir?

Göksu Şelalesi Konya ilinin Sarıhacı ve Güneyhasır bölgeleri arasında bulunur. İç Anadolu'nun görülmeye değer yerlerinden biridir.

Göksu Şelalesine Nasıl Gidilir?

Göksu Şelalesi Konya ilinin Hadim ilçesinde bulunur. Burası Konya'ya 110 km uzaklıkta bulunan bir bölgedir.

Göksu şelalesine Konya Karaman yolu üzerinden gidilmektedir. Buradan Güneysınır istikametinden dümdüz gitmek gerekir. Bozkır ilçesine doğru dümdüz gitmek gerekmektedir. Gürağaç kasabasını da geçtikten sonra soldan şelale yoluna girebilirsiniz. Habiller köyünden yaklaşık 7-8 km sonra şelaleye ulaşmış olursunuz.

Konya yüz ölçümü sebebi ile Türkiye'nin en büyük şehridir. Bu sebeple şelale her ne kadar Konya sınırları içerisinde yer alsa da Konya merkeze uzak bir mesafe de bulunmaktadır.

Göksu şelalesine aracınız ile gitmeyecekseniz buraya otobüsler de gitmektedir. Bunun için Güneysınır ilçesine giden otobüsleri kullanmanız gerekmektedir. Güneysınır'a geldikten sonra ise buradan şelaleye gitmek için bir araç bulmanız gerekir.

Göksu Şelalesi Nasıl Oluşmuştur?

Göksu Nehri, Yerköprü mağarası içine gelmekte ve burada kaybolmaktadır. Bir diğer akarsu olan Karasu çayı da Göksu Nehri'nin 25 metre üstünden dökülmektedir. Burada Yerköprü Şelalesi oluşur. İki akarsunun birleşmesi ile birlikte muhteşem bir doğal güzellik ortaya çıkar.

Göksu Şelalesi Özellikleri

Göksu Şelalesi piknik severlerin uğrak mekanlarından biridir. Özellikle hafta sonları burası dolup taşmaktadır. Konya'ya Göksu şelalesini görmeye geldiğiniz zaman buradaki muhteşem yöresel lezzetleri yemeden gitmemelisiniz.

Etliekmek Konya'nın en meşhur yemeklerinden biridir. Çoğu kişi pide ya da lahmacun ile karıştırır. Fakat etli ekmek kendine has lezzeti olan yöresel bir yemektir. Gökse Şelalaesi çevresinde bulunan restoranlarda etli ekmek yiyebilirsiniz.

Arabaşı Çorbası Konya kültürünün en önemli yemeklerinden biridir. Arabaşı çorbası içinde bulunan tavuk parçaları sebebi ile farklı bir çorba çeşididir ve oldukça lezzetlidir.

Furun kebabı ise kemiksiz etin kısık ateşte fırında saatlerce pişirilip lokum gibi olması ile lezzet patlaması yaşayacağınız bir yemektir. Bu yemek Konya'da en çok tüketilen yemeklerden biridir.

Göksu Şelalesi Giriş Ücreti

Göksu Şelalesi girişlerinde ücret alınmamaktadır. Ziyaretçiler bölgeyi ücretsiz olarak gezebilmektedirler. Ücretsiz olması ve doğal güzelliklere sahip olması sebebi ile Göksu Şelalesi çok fazla ziyaretçi almaktadır.

Göksu Şelalesi Ziyaret Saatleri

Göksu Şelalesi haftanın her günü ziyaretçilerine hizmet vermektedir. Özellikle hafta sonları oldukça kalabalık olmaktadır. Hafta sonları şehrin kalabalığından uzaklaşmak isteyen aileler buraya gelmeyi tercih etmektedir. Hafta içi daha sakin olması sebebi ile eğer zamanınız varsa hafta içi ziyaret etmeniz daha iyi olacaktır. Göksu Şelalesi 07:00-19:00 saatleri arasında ziyaretçileri kabul etmektedir.