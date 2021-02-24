Göksu Parkı Nerede? Göksu Parkı Tarihi, Özellikleri Ve Hakkında Bilgi

Göksu Parkı Ankara'nın en büyük parklarından birisidir. Göksu Parkı Ankara Büyükşehir Belediyesi Anfa Altınpark işletmeleri tarafından işletilmektedir.



Göksu Parkı Hakkında Bilgi



Göksu Parkı pek çok ziyaretçiyi ağırlayan kültürel açıdan önemli parklardan birisidir. Toplan 508.000 metrekarelik bir alana yayılmış olan park alanında büyük bir gölet oluşturulmuştur. Gölet 141.000 metrekarelik bir alanda yer olup içerisinde gemi ve kayıklar konumlandırılmıştır. Gemi ve kayıklara Missisipi adı verilmiş ve misafirler tarafından yoğun ilgi görmüştür. Ada etrafına sazlıklar konumlandırılarak doğal bir ortam yaratılmıştır. Bu nedenle toplam 9 tane yüzer iskele balık tutmak isteyenler için hizmet vermektedir.



Göksu Parkı Nerede?



Göksu Parkı ülkemizin başkenti olan Ankara ilinde yer almaktadır. Ankara ilinin Eryamanlar ilçesinde susuz göleti üzerine kurulmuştur. Göksu Parkı çeşitli sosyal etkinlik alanları ile Ankaralıları buluşturmaktadır. Ankara dışında ili ziyarete gelen pek çok misafiri de ağırlamaktadır. Park içerisinde restoran, kafe, dinlenme alanları, lunapark ve piknik alanları da mevcuttur.



Göksu Parkı'na Nasıl Gidilir?



Göksu Parkı'na ulaşımın nasıl yapılacağı pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Göksu Parkı Kızılay'a 25 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Otomobil ile gelecek kişiler İstanbul yol Eryamanlar ayrımından Göksu Parkına ulaşım sağlayabilirler.



Toplu taşıma ile ulaşım sağlayacak kişiler 540 numaralı Eryaman - Sıhhiye ve 541 numaralı Eryaman - Ümitköy metro otobüsleri ile Ulus - Eryaman dolmuşlarına ulaşım sağlayabilirler. Bunlar dışında OSB - Törekent - Kızılay metrosu ile Eryaman 1 - 2 durağında inerek ulaşım sağlayabilirler.



Göksu Parkı Tarihi



Göksu Parkı Ankara Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği bir proje olmaktadır. Ankara ilinin Eryamanlar ilçesinde yer alan Göksu Parkı eski susuz gölet bölgesinde faaliyete geçirilmiştir. Bu alan üzerinde inşa edilmiş Göksu Parkı Ankara'nın hem mavi hem de yeşil yüzlerinden birisi olmuştur.



Göksu Parkı inşası başlamış ve yaklaşık 3 ay içerisinde bitirilmiştir. Açılış tarihi 2003 yılıdır. 2003 yılında Ankaralılar ile buluşan Göksu Parkı içerisinde pek çok şey planlanmış ve hayata geçirilmiştir. Göksu Parkı içerisinde pek çok tesis, piknik ve oyun alanları spor merkezleri, kafe ve büfeler yer almaktadır.



Ayrıca Göksu Parkı'nda 13.000 metrekarelik bir alana planlanmış olan ve kullanılmak üzere mangal yerleştirilmiştir. Bu sayede Göksu Parkında mangal yakmak isteyenler bu alanda mangal yakıp piknik yapma imkanına da sahiplerdir.



Göksu Parkı Özellikleri



Göksu Parkı toplamda 508.000 metrekarelik alana kurulmuştur. İçerisinde pek çok sosyal faaliyetlerin gerçekleştirileceği yerler bulunmaktadır. Parkın 250.200 metrekarelik alanı yeşil alan ile kaplıdır. 117.000 metrekarelik alanda 99.000 bitki, 700 barbekü ve kamelya, 700 çardak, 75 çeşme, 37 heykel, 500 adet bank, 2100 metrekare koşu yapılacak alan ve 1.600 metrekarelik ahşap yürüme alanı yapılmıştır.



Göksu Parkı'nın sahip olduğu diğer bir özellik ise içerisinde restoran, çay bahçeleri, sinema salonu, spor salonu ve çocuk oyun alanları gibi sosyal tesislerin var olmasıdır. Ayrıca Göksu Parkı geniş bir otopark alanına sahip olduğu için otopark sorununu da ortadan kaldırmıştır. Lunapark yerinde kurulu olarak bulunan dağ kızağı ise pek çok ziyaretçi tarafından popüler hale gelmiştir. Bunun dışında Göksu Parkı'nda alternatif olarak yukarıdan bölgeyi seyretmek imkanı yaratan denir feneri de yer almaktadır.