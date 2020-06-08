Göksu Nehri nerede? Nereden doğar ve nereye dökülür? Göksu Nehrinin özellikleri ve uzunluğu

Göksu Nehri Türkiye'nin en büyük nehirleri arasında bulunuyor. Antik dönemde Cleadnos olarak bilinen Göksu nehri, birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış ve kullanılmış nehirler arasında yer almaktadır.

Göksu Nehri Nerede?

Göksu Nehri Taşeli platosunda yer alan bir nehirdir. Özellikle Toros Dağları boyunca geniş bir kanyon üzerinden akar. Diğer bir ifade ile Akdeniz Bölgesi'nde yer aldığını söylemek mümkün.

Göksu Nehri Nereden Doğar?

Göksu Nehri Taşeli platosundan doğar. Özellikle Toros Dağları'nda yer alan engin ve derin kanyonu takip etmek sureti ile yoluna devam eder. Taşeli platosunda başlayan macerası Taşeli yaylaları üzerinden de geçerek döküldüğü noktaya kadar sürer.

Göksu Nehri Nereye Dökülür?

Bu açıdan en çok merak edilen konular arasında Göksu nehri nereye dökülür gelmektedir. Coğrafi olarak büyük bir öneme sahip olan Göksu nehri Akdeniz'e dökülen akarsular arasında yer almaktadır. Özellikle taş ile yaylalarından geçmek suretiyle Geyik Dağları sularından beslenir ve sonunda Akdeniz'e dökülür.

Göksu Nehrinin Özellikleri

Göksu Nehri yağmur ve kar suları ile beslenirken düzensiz bir rejime sahiptir. Özellikle eylül ve ocak aylarında oldukça düşük bir su seviyesi bulunur. Nisan ayında karların erimesi ile beraber yeniden istenilen en yüksek seviyeye ulaşır. Zaman zaman sert fırtınalar sebebiyle taşkınların meydana geldiğini söylemek mümkün. Ancak Nadir şekilde bu fırtınalar Akgöl çevresinde etkili olur.

Göksu Nehrinin Uzunluğu

Göksu Nehri'nin uzunluğu 250 kilometreden fazladır. Aynı şekilde drenaj havzasının ile ise 10000 kilometrekareden fazla olduğunu dile getirmek mümkün. Hadım Göksu’yu ve Ermenek Göksu’yu şeklinde iki kolu üzerinden Taşeli Yaylası ile beraber yoluna devam eder ve netice olarak Akdeniz'e dökülür. Özellikle boyutları söz konusu olduğunda Türkiye'nin en uzun ve geniş nehirleri arasında yer almaktadır.