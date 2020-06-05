Gökpınar Gölü nerede ve hangi şehirde? Gökpınar Gölü oluşumu, özellikleri, derinliği, büyüklüğü ve efsanesi

Gökpınar Gölü özellikle doğal güzellikleri ile beraber her sene yoğun yerli ve yabancı turist çekmektedir. Aynı zamanda pek çok özelliği eşliğinde beğenilen Türkiye'nin en önemli gölleri arasında yer alıyor.

Gökpınar Gölü Nerede?

Gökpınar Gölü Sivas'a bağlı Gürün ilçesinde yer almaktadır. İlçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan bu özel Göl, Sivas'ın merkezine ise 146 kilometre uzaklıktadır.

Gökpınar Gölü Hangi Şehirde?

Türkiye'nin en önemli gölleri arasında yer alan Gökpınar gölü, tarihi ve doğal güzellikleri ile ünlü Sivas şehrinde yer almaktadır. Sivas üzerinden yaklaşık olarak 135 kilometre kadar mesafe ile beraber Gürün ilçesine ulaşabilir ve buradan göle gidebilirsiniz.

Gökpınar Gölü Oluşumu

Gökpınar gölü alüvyon birikimi ile beraber aynı zamanda doğal kaynaklar üzerinden oluşmuş özel bir göldür. Bu gölün ulaşım noktasında ayrıca efsanelerin de yer aldığını dile getirmek mümkün.

Gökpınar Gölü Özellikleri

Gökpınar Gölü'nün en önemli özelliği berrak suya sahip olmasıdır. Her ne kadar oldukça büyük bir derinliğe sahip olsa bile, göle taş atıldığı zaman dibe kadar gidişi görülmektedir. Aynı zamanda birçok spor aktivitesi yapılabilen, koşu ve yürüyüş gerçekleştirilen en özel doğal parklar arasında yer alır.

Gökpınar Gölü Derinliği

Gökpınar Gölü yaklaşık olarak 15 metre kadar derinliğe sahiptir. Ancak bazı bölgelerinde 15 ile 17 metreye kadar çıktığı oluyor.

Gökpınar Gölü Büyüklüğü

Gökpınar Gölü 1500 ile 2000 rakımda bulunan birkaç kilometre uzunluk ile beraber her türlü aktivitenin yapılabileceği genişliğe sahiptir.

Gökpınar Gölü Efsanesi

Gökpınar Gölü ilginç bir efsaneye sahiptir. Bu efsaneye göre bir çoban koyunları ile beraber gölün yanında dinlenirken, bir anda hemen oradan uzaklaşması gerektiğine dair bir ses duymuş. Bu ses ile beraber çoban koyunları da alarak bölgeden uzaklaşmış. Daha sonra bulunduğu bölgenin hızlı şekilde su ile dolarak Gökpınar Gölü'nün oluşmasına şahitlik etmiş.