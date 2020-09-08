Gökgöl Mağarası Nerededir? Gökgöl Mağarası Oluşumu, Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Gökgöl Mağarası, kolları ile beraber 3350 metre uzunluğuna sahiptir. 875 metre yürüyüş yoluna sahip olan bu mağara, Türkiye çapında en büyük gezi alanına sahiptir. Bunun dışında Gökgöl Mağarası, Türkiye'nin en uzun 10. mağarası olarak tanımlanmaktadır.

Gökgöl Mağarası Nedir?

Gökgöl Mağarası; Zonguldak şehrinin en uzun ikinci mağarası olup, Türkiye'nin en uzun onuncu mağarası unvanına sahiptir. Mağaranın uzunluğu yaklaşık olarak 3350 metre olarak belirlenmiştir. Astım hastaları; her sene Gökgöl Mağarasına akın etmektedirler. İçerisinde oluşan dikitler ve sarkıtlar sayesinde eşsiz bir manzaraya sahip olan bu mağara, 850 metre genişliğe sahiptir.

Gökgöl Mağarası Nerededir, Hangi Bölge ve İldedir?

Gökgöl Mağarası, Zonguldak ilinin 5 kilometre güneydoğusunda yer almaktadır. Erçek Dere'sinin doğu kısmında bulunan bu mağaraya ulaşım sağlamak oldukça kolaydır.

Gökgöl Mağarasına Nasıl Gidilir?

Gökgöl Mağarasına ulaşım sağlamak çok rahattır. Şehir merkezine oldukça yakın olması ve Mağaranın girişinin karayolunun yanında olması gibi nedenlerden ötürü mağaraya ulaşmak hiç sıkıntılı olmayacaktır. Taksi kiralayarak ya da kişi kendi arabası ile çok rahat bir şekilde ulaşım sağlayabilir.

Gökgöl Mağarası Nasıl Oluşmuştur? Oluşumu Hakkında Bilgi

Gökgöl Mağarası, jeolojik açıdan hidrolojik ve jeomorfolojik gelişim özelliklerini bünyesinde bulundurmaktadır. Bununla beraber birbirinden değişik olarak dört ayrı kattan oluşmuştur. Birinci kısmı oluşturan ağız bölümü ve etrafı ile Büyük Çöküntü Salonu'nda yer alan damlataşların bulunduğu ikinci bölüm tam anlamıyla fosil hale gelmiştir. Mağaranın üçüncü ve dördüncü katlarında yer alan Damlataşlar Salonu bünyesinde aktif ufak kol ve yer altı deresi bulunmaktadır.

Mağaranın ikisi fosil hale gelmiş olup biri aktif olmak üzre üç ayrı ağzı bulunur. Sulu ve dar, aktif ağız giriş adına uygun olmamaktadır. Girişe yardımcı olan fosil ağızlardan en büyüğü, eşsiz görüntüsüyle dikkatleri çekmektedir. Kolları ile beraber toplam uzunluğu 3350 metre civarında olan bu mağara; güneydoğu- doğu, kuzeybatı- batı yönlerinde gelişen ana galerilerle iki önemli yan koladan oluşmuştur.

Gökgöl Mağarası Özellikleri

Kolları ile beraber toplam olarak uzunluğu 3350 metre olan bu mağara, Zonguldak ilinin en uzun ikinci mağarası olarak tanımlanmıştır. Farklı özelliklere sahip olan Gökgöl Mağarası, dört ayrı kattan meydana gelmiştir. Bu katlar birbirine bağlı olup, yatay gelişmiş aktif mağara özelliğine sahiptir. Gökgöl Mağarası, iki büyük yan koldan oluşmaktadır. Yan kolların buluşmuş olduğu yer; Büyük Çöküntü Salonu'dur. İçerisinde; yağışlı zamanlarda debisi artmakta olan yer altı deresi bulunur. Büyük Çöküntü Salonu içerisinde eşi benzeri olmayan farklı renklerde ve şekillerde damlataş oluşumları yer almaktadır. Damlataş oluşumları yönünden oldukça zengin olan Gökgöl Mağarası'nda; her çeşit sütun, oluşum, sarkıt, dikit, makarna sarkıtları ve bayrak damlataşlarına rast gelmek mümkündür.

Gökgöl Mağarası Tarihi Eser ya da Milli Park mıdır?

Gökgöl Mağarası tarihi eser ya da milli park değildir.

Gökgöl Mağarası Giriş Ücreti (2020)

Gökgöl Mağarası'nın girişi ücretli olmaktadır. Tam bilet 10 Lira olup, indirimli bilet ise 5 Liradır.

Gökgöl Mağarası Ziyaret Saatleri (2020)

Gökgöl Mağarası'nın ziyaret edilebilmesi için bilinmesi gereken detaylar vardır. Pazartesi günü hariç hafta boyunca 09.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilen mağaranın kesinlikle görülmesi gerekmektedir.

Gökgöl Mağarası Hikayesi veya Efsanesi Var mıdır?

Gökgöl Mağarasının hikayesi veya efsanesi bulunmamaktadır.