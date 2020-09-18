Gökçetepe Tabiat Parkı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Gökçetepe Tabiat Parkı 2011 yılında kurulmuş olan bir doğal alandır. Gökçetepe Tabiat Parkı yaklaşık olarak 5000 hektarlık alana sahip bir parktır.

Gökçetepe Tabiat Parkı Hakkında Bilgi

Gökçetepe Tabiat Parkı 11 Temmuz 2011 tarihinde kurulmuş bir tabiat parkıdır. Dünya'da ki en meşhur körfezlerden biri olan Saroz körfezi yakınlarında bulunur. Gökçetepe Tabiat Parkı içerisinde birçok aktivite gerçekleşmekte olup, şehirden biraz olsun uzaklaşmak isteyenlerin tercih edeceği ilk yerlerden birisidir. Gökçetepe Tabiat Parkı aynı zamanda bir kamp alanıdır. Buraya gelen kişiler kampta çadır kurabilmekte ve bungalov evlerde kalabilmektedirler.

Gökçetepe Tabiat Parkı içerisinde aktiviteler bununla da sınırlı değil. Bu tabiat parkı Saroz körfezinde bulunduğundan dolayı dalış eğitimi de alma şansına sahipsiniz. Ayrıca Paintball gibi eğlenceli oyunlar da yine Gökçetepe Tabiat Parkında oynanabilmektedir. Çeşitli su sporları da yine Gökçetepe Tabiat parkında yapabileceğiniz aktiviteler arasındadır. Gökçetepe Tabiat Parkı son derecede temiz bir suya sahiptir. Doğal tatil yerleri arayan kişiler için ilk tercih edilen yerler arasında bu park yer almaktadır. Her ziyaretçiye özel rahat alanlar yer almaktadır.

Gökçetepe Tabiat Parkı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Gökçetepe Tabiat Parkı Edirne ilinin Keşan ilçesinde yer almaktadır. Keşan ilçesine geldikten sonra rahat bir şekilde Gökçetepe Tabiat Parkına ulaşım sağlayabilirsiniz. Gökçetepe Tabiat Parkına ulaşım sağlamak hem özel araç hem de toplu taşıma ile mümkündür. Edirne merkez'e geldikten sonra Keşan ilçesine giden otobüsler veyahut minibüsler aracılığı ile Keşan'a ulaşabilir buradan da tekrardan aktarma yaparak Gökçetepe Tabiat Parkına ulaşım sağlayabilirsiniz.

Ayrıca özel araç ile bu tabiat parkına gelmek isteyen kişiler de yine Edirne'den sonra Keşan ilçesine uğramanız gerekmektedir. Keşan tabelalarını takip ettikten sonra Gökçetepe Tabiat Parkına doğru yönelebilirsiniz. Yaklaşık olarak 20 dakika araba mesafesi gittikten sonra bu tabiat parkına rahatlıkla ulaşım sağlayabilirsiniz.

Gökçetepe Tabiat Parkı Giriş Ücreti

Gökçetepe Tabiat Parkına giriş ücreti şahsi giriş için 6.5 TL olarak belirlenmiştir. Eğer bisiklet ile giriş sağlayacaksanız bu ücret yine şahıs ücret ile aynıdır. Motorsiklet veya ATV tarzı binek araç ile giriş yapmak için 13 TL ödemek zorundasınız. Eğer otomobil ile giriş yapacaksanız Gökçetepe Tabiat Parkı için 25 TL ödeyeceksiniz. Minibüs ile grup halinde giriş sağlayacak ziyaretçiler için ise 80 TL ücret belirlenmiş durumda.

Kamp yapmak için gelen ziyaretçiler için ise çadır size ait olmak koşulu ile 60 TL'ye giriş yaparak burada kamp yaparak konaklayabilirsiniz. Eğer bir tente çadır kiralamak istiyorsanız 180 TL ödeyerek hem giriş yapabilir hem de tente çadır kiralayabilirsiniz. Kamp yapmak için bir karavan kiralamak için ise 100 TL ödemek durumundasınız.

Gökçetepe Tabiat Parkı Ziyaret Saatleri

Gökçetepe Tabiat Parkına haftanın her günü ve her saati giriş sağlayabilirsiniz.