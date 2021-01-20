MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriGöbeklitepe beyaza büründü
GeriSeyahat Göbeklitepe beyaza büründü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Göbeklitepe beyaza büründü
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 20.01.2021 - 10:15 | Son Güncelleme:

Göbeklitepe beyaza büründü

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Şanlıurfa’daki Göbeklitepe’de etkili olan kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Göbeklitepe’de etkili olan kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu. Şanlıurfa merkezinin yüksek bölgeleri dışında Siverek, Halfeti ve Viranşehir ilçelerinde de kar yağışı etkili oluyor.

Göbeklitepe beyaza büründü



12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe’de, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu. Beyaza bürünen tarihi ören yeri görsel şölen sundu.

Göbeklitepe beyaza büründü




False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle