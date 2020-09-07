Gizlikent Şelalesi Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Gizlikent Şelalesi Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Kültür ya da tatil amaçlı bir gezi programı yapmayı planlıyorsanız, pek çok insanın keyifli bir gezi listesinde üst sıralarda yer alan Gizlikent Şelalesi tavsiyeler arasında. Özellikle şelalenin soğuk sularında serinlemek isteyenler için yaz aylarının popüler mekanlarından biri Gizlikent Şelalesi. Şelale, sadece soğuk ve serinleten suları ile değil yemyeşil doğası, temiz havası ve yeme-içme tesisleri ile de tercih ediliyor. Bununla birlikte doğa yürüyüşleri başta olmak üzere Şelale'ye giderken izleyeceğiniz parkurlar çeşitli spor aktiviteleri için uygun.

Gizlikent Şelalesi Nerededir ve Nasıl Gidilir?

Gizlikent Şelalesi, Muğla il sınırları içerisinde Seydikemer ilçesinde bulunuyor. Seydikemer İlçesi'nde ise Kayadibi Mahallesi'nde yer alıyor. Doğanın farklı tonlardaki yeşil dokusu içine gizlenen doğal bir güzelliğe sahip olduğu için adeta ismi gibi gizli bir kenti andırıyor. Bu gizli kenti keşfetmek için tek yapmanız gereken rotanızı belirleyerek özel aracınız ya da kiraladığınız araçla yola çıkmak. Manzarası ile büyüleyen Gizlikent Şelalesi bu geziye değecek bir doğa harikası.

Gizlikent Şelalesi, ulaşım bakımından ülkemizin tatil cennetlerinden olan Fethiye'ye oldukça yakın bir konumda. Fethiye ile Gizlikent arası mesafe yaklaşık olarak 47 kilometre. Fethiye'den rahatlıkla ve kısa bir süre zarfında şelale bölgesine ulaşmak mümkündür. Başka bir yerden bölgeye gelmeyi düşünenler ise Dalaman Havalimanı'na uçakla gelip buradan Gizlikent Şelalesi'ne doğru yola çıkabilirler. Dalaman Havalimanı ile Gizlikent Şelalesi arasındaki uzaklık ise 95 kilometre. Gizlikent Şelalesi'ne herhangi bir otobüs güzergahı bulunmuyor.

Şelale bölgesine geldikten sonra sadece uzun merdivenlerden kısa bir süre inmeniz Gizlikent Şelalesi'ni görmeniz için yeterli. Akan su sesi ve serin iklimi ile huzur ve keyif arayanlar için özellikle yazın kavurucu sıcaklarında oldukça etkileyici bir mekan. Ayrıca Gizlikent Şelalesi'nin Saklıkent Kanyonu'nun 500 metre gerisinde kalıyor. Saklıkent Kanyonu tarafından da bölgeye gelmek mümkün.

Gizlikent Şelalesi Özellikleri

Gizlikent Şelalesi, sıcak havalardan bunalarak serinlemek isteyenlerin uğrak yeri. Şelaleye gelen ziyaretçiler, yüksekten şiddetli bir şekilde akan şelalenin altına girerek serinlemeyi genellikle tercih ediyorlar. Bu eşsiz anlar mutlu zamanlar geçirmelerine vesile oluyor. Bu anlarını fotoğraf kareleri ile ölümsüzleştirmeyi ve sosyal medya platformları üzerinden paylaşmayı da ihmal etmiyorlar. Doğa fotoğrafları çekmeyi sevenler için ise ideal alanların başında geliyor.

Gizlikent Şelalesi, suyunun soğuk ve serin olması sebebi ile yaz aylarında çok kalabalık olmaktadır. Kış ve bahar aylarında ise çok farklı doğa manzaralarına sahne olmaktadır. Her mevsim tabiatın değişik güzelliklerini bünyesinde barındıran ve sergileyen özel bir şelale bölgesidir. Bölgede akarsu üzerine kurulan salıncakta sallanmakta pek çok ziyaretçinin neşe ile yaptığı aktivitelerden biri olarak göze çarpıyor. Yürüyüş parkurunun başlangıç yerinde ise bir kafe bulunuyor, burada dinlenirken çayınızı yudumlayabilirsiniz. Sedirlerin üzerinde lezzetli yemek seçenekleri de ziyaretçileri bekliyor.

Gizlikent Şelalesi Giriş Ücreti (2020)

Gizlikent Şelalesi'ne gitmek için gezi planı yapanlar tarafından Şelale bölgesine giriş için herhangi bir ücretin alınıp alınmadığı, alınıyor ise tutarı merak edilmektedir. Gizlikent Şelalesi'ne giriş ücretli olup, lakin kişi başı değil otopark ücreti olarak 5-TL gibi cüz'i bir ücret ziyaretçilerden alınmaktadır.

Gizlikent Şelalesi Giriş Ücreti 5 TL’dir. Birde burada suyun içerisinde yürümeniz gerekecektir. Bunun için kendi ayakkabılarınız önerilmez bu nedenle burada 3 TL terlik kiralayabilirsiniz. Ya da 10 TL’ye satın alabilirsiniz.

Gizlikent Şelalesi Ziyaret Saatleri (2020)

Gizlikent Şelalesi'ni gezip görmek isteyenler, haftanın her günü saat: 08.00- 21.00 arası ziyaret edilebilmektedir.