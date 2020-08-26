'Gizli cennet'te kano keyfi

Kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta Konyaaltı ilçesi Aşağıkaraman Mahallesi sınırlarında bölge sakinlerinin 'keşfedilmemiş cennet' olarak adlandırdığı Kapuz Kanyonu, sıcaktan bunalan kent sakinlerini ve tatilcileri ağırlıyor.









Aşağıkaraman Mahallesi'ne gelen ziyaretçiler, kanyona 2 kilometre uzaklıkta, araçlarını park ederek çeşitli meyve ağaçlarının da bulunduğu orman yolundan yürüyerek kanyona ulaşıyor. Suyun sıcaklığı 10- 15 derece olan, derinliği ise 15 santim ile 5 metre arasında değişen kanyonda yaklaşık 5 kilometrelik bölgede su yürüyüşü yapan doğaseverler, derin noktalarda hem gönüllerince yüzüyor hem de kano yapmaya uygun 1 kilometrelik alanda spor yapabiliyor.









Profesyonel Dağcı Cuma Gök, Kapuz Kanyonu'nun kano için çok güzel bir rota olduğunu belirterek, “Ziyaretçiler bir yandan spor yaparken bir yanda da doğanın muhteşem güzelliği içinde enerji topluyor. Sadece kano yapılabilen çok güzel noktaları var. Kapuz Kanyonu, son yıllarda doğaseverler özellikle kano yapmak isteyenlerin yeni tercihi oldu" dedi.