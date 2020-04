Gizemli heykelleriyle ünlü Paskalya Adası

Paskalya Adası’nın en önenmli özelliği adanın hemen her yerinde görülen dev insan heykelleri. Norveçli etnolog Thor Heyerdahl’ın yayınladığı kitaplarla 1958 yılında dünyaya duyurduğu heykellerin sayısı 978. Adadaki volkanik taşlarının yontulmasıyla yapılmış heykellere Moai deniyor. Moai’lerin çoğu sırtlarını denize vermiş, yüzleri ada içine doğru bakmakta.



Köyleri gözlediğine inanılan bu heykellerin aslında bir çeşit tapınma yerini simgelediği ya da önemli kişilere ait mezarların etrafında olduğu düşünülüyor. Az sayıdaki Moai ise okyanusa bakıyor. Heykeller, sadece vücudun belden yukarısını gösteriyor. Erkek figürlere "Moai Kavakava", dişi figürlere "Moai Paepae" adı verilmiş.









Heykeller 2 ile 9 metre uzunluğunda ve ortalama 13-50 ton ağırlığında. Bazı heykeller sadece kafayı simgeliyor. Heykellerin her biri diğerinden farklı. Her bir heykelin başında kasket/perukayı andıran kırmızımsı renkte cüruf volkanik taştan yapılmış, “pukao” adı verilen kocaman bir taş blok başlık var. Büyük Okyanus’un ortasında bir nokta gibi duran Adanın en önemli özelliği ise kıyılarının dik olarak denizin 3000 metre derinliğine kadar inmesi. Adada geniş sahiller bulunmayan Paskalya Adası deniz içinden farklı zamanlarda yükselmiş üç volkanik dağdan oluşuyor.