Gizemlerin sarayı Quinta Da Regaleira

Saray, 1697 yılında yapılmış ve 19. yüzyıla kadar dönemin zengin tüccar ve aileler ikamet etmiş. 1892 yılında Carvalho Monteiro isimli bir Portekizli böcek bilimcisi sarayı satın alarak, İtalyan mimar Luigi Manini'ye sarayı baştan yaptırarak günümüzdeki haline dönüştürtmüş. Bu dönüşümle, 1910 yılında tamamlanan sarayın mimarisinde roma, gotik, rönesans ve manuelin tarzları belirgin hale gelmiş. Daga sonra birkaç kez daha el değiştiren saray, 1998 yılında restore edilerek halka açılmış.









Saray oldukça gizemli tasarıma sahip. Bahçesinde yer alan kuyu bunlardan biri. Kimisine göre bu bir kuyu değil, yerin dibine doğru yapılan ters bir kule. İçinde su bulunmayan, 9 katlı sarmal merdivenden oluşan kuyu sadece törenlerde kullanılmak üzere yaptırılmış. Sarayın altında çok sayıda yeraltı tüneli de bulunuyor, bunlardan biri de kuyunun dibinden saraya geçilen dehliz. Labirenti andıran bu tünellerde dolaşmak insana kaybolacakmış hissi veriyor.









Duvarlarında çok sayıda sembol ve simgenin yer aldığı Quinta da Regaleira Sarayı'nın, yazar J.K Rowling'e, ünlü fantastik roman serisi Harry Potter'a yazarken ilham verdiği de söyleniyor. Sarayın diğer bir etkileyici yanı ise büyük bir parka dönüştürülen muhteşem bahçesi. Sarayı ziyaret ücretlei büyükler için 6, küçükler için ise 4 euro. Başkent Lizbon'a 28 km mesafedeki Quinta da Regaleira Sarayının da yer aldığı Sintra, 1995 yılından bu yana Kültür Peyzajı olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor.