MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriGizemlerin sarayı Quinta Da Regaleira
GeriSeyahat Gizemlerin sarayı Quinta Da Regaleira
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gizemlerin sarayı Quinta Da Regaleira
Seyahat
Fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 07.01.2021 - 10:45 | Son Güncelleme:

Gizemlerin sarayı Quinta Da Regaleira

Portekiz'in Sintra bölgesindeki Quinta da Regaleira Sarayı, ihtişamıyla görenleri büyülüyor.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

 Saray, 1697 yılında yapılmış ve 19. yüzyıla kadar dönemin zengin tüccar ve aileler ikamet etmiş. 1892 yılında Carvalho Monteiro isimli bir Portekizli böcek bilimcisi sarayı satın alarak, İtalyan mimar Luigi Manini'ye sarayı baştan yaptırarak günümüzdeki haline dönüştürtmüş. Bu dönüşümle, 1910 yılında tamamlanan sarayın mimarisinde roma, gotik, rönesans ve manuelin tarzları belirgin hale gelmiş. Daga sonra birkaç kez daha el değiştiren saray, 1998 yılında restore edilerek halka açılmış.

Gizemlerin sarayı Quinta Da Regaleira



Saray oldukça gizemli tasarıma sahip. Bahçesinde yer alan kuyu bunlardan biri. Kimisine göre bu bir kuyu değil, yerin dibine doğru yapılan ters bir kule. İçinde su bulunmayan, 9 katlı sarmal merdivenden oluşan kuyu sadece törenlerde kullanılmak üzere yaptırılmış. Sarayın altında çok sayıda yeraltı tüneli de bulunuyor, bunlardan biri de kuyunun dibinden saraya geçilen dehliz. Labirenti andıran bu tünellerde dolaşmak insana kaybolacakmış hissi veriyor.

Gizemlerin sarayı Quinta Da Regaleira



Duvarlarında çok sayıda sembol ve simgenin yer aldığı Quinta da Regaleira Sarayı'nın, yazar J.K Rowling'e, ünlü fantastik roman serisi Harry Potter'a yazarken ilham verdiği de söyleniyor. Sarayın diğer bir etkileyici yanı ise büyük bir parka dönüştürülen muhteşem bahçesi. Sarayı ziyaret ücretlei büyükler için 6, küçükler için ise 4 euro. Başkent Lizbon'a 28 km mesafedeki Quinta da Regaleira Sarayının da yer aldığı Sintra, 1995 yılından bu yana Kültür Peyzajı olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor.

False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle