Dünyanın en görkemli şelalelerinden biri olan Erzincan’ın Çağlayan beldesindeki Girlevik Şelalesi, normalleşme adımlarının ardından yeniden canlandı.







Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyü sınırlarında 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik uzun süren sessizliğin ardından ziyaretçilerini ağırlıyor.





Salgın nedeniyle evinde bunalan vatandaşlar, havaların ısınması ve kısıtlamanın da kaldırılmasıyla Girlevik Şelalesine gelip su kenarına serinlemeye çalışıyor.