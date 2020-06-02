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Girlevik Şelalesi normalleşme adımlarının ardından yeniden canlandı
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 02.06.2020 - 12:07,Son Güncelleme:

Girlevik Şelalesi normalleşme adımlarının ardından yeniden canlandı

Erzincan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, geçici olarak ziyarete kapatılan Girlevik Şelalesi yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

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Dünyanın en görkemli şelalelerinden biri olan Erzincan’ın Çağlayan beldesindeki Girlevik Şelalesi, normalleşme adımlarının ardından yeniden canlandı.

Girlevik Şelalesi normalleşme adımlarının ardından yeniden canlandı


Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyü sınırlarında 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik uzun süren sessizliğin ardından ziyaretçilerini ağırlıyor.

Girlevik Şelalesi normalleşme adımlarının ardından yeniden canlandı


Salgın nedeniyle evinde bunalan vatandaşlar, havaların ısınması ve kısıtlamanın da kaldırılmasıyla Girlevik Şelalesine gelip su kenarına serinlemeye çalışıyor.

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