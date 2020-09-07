Girlevik Şelalesi Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Girlevik Şelalesi Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Girlevik Şelalesi, son dönemlerde ülkemizde yer alan, en popüler gezilecek yerlerden biri olarak gösteriliyor. Gezi dergi ve programlarında tanıtımlarına sıklıkla rastladığımız şelale, özellikle dinlendiren, günlük yaşamda biriktirdiğiniz stresi rahatlıkla atabileceğiniz doğa harikası bir mesire alanı olarak dikkat çekiyor.

Girlevik Şelalesi Nerededir ve Nasıl Gidilir?

Girlevik Şelalesi'ni yakından gezip görmek isteyenler tarafından şelalenin yeri merak ediliyor. Sahip olduğu doğal güzellikleri ile ziyaretçilerine unutulmaz anlar ve keyifli bir tatil imkanı sunan Şelale, Erzincan il merkezine yaklaşık olarak 30 kilometre uzaklıkta bulunan Girlevik Köyü’nde yer almaktadır.

Girlevik Şelalesi'nin yeri kadar nasıl gidileceği hususu da ziyaret etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Özel araç ile kolaylıkla gidebileceğiniz gibi özel aracı olmayanlar yaz aylarında Erzincan il merkezinden Şelale’ye giden dolmuşlara binebilirler. Erzincan il merkezinden hareketle Erzurum il tabelası yönünde D100 karayolu üzerinden yaklaşık 20-25 dakika gidildikten sonra Girlevik Şelalesi tabelası görülmektedir. Buradan itibaren sağ yöne dönülür ve Girlevik Şelalesi yönüne ilerlenir. Yaklaşık olarak 15-20 dakika içerisinde şelaleye ulaşılmaktadır.

Girlevik Şelalesi Özellikleri

Girlevik Şelalesi, Munzur Dağı'ndan gelen dokuz farklı derenin doğal bir yolla şelaleye karışması ile 30 metre yükseklikten akan büyüleyici bir şelaledir. Üç katlı pek çok koldan alan Girlevik Şelalesi, yerli ve yabancı turistlerin beğenisini kazanmakta ve ünü sınırları aşmaktadır. Böylece her yıl şelaleyi ziyaret edenlerin sayısında hatırı sayılır bir artış gözlenmektedir.

Girlevik Şelalesi, özellikle bahar mevsiminde açan papatyalar, renkleri ile etkileyen küpe çiçekleri ve çok sayıda farklı endemik bitkiler ile bezenerek ziyaretçilerine unutamayacakları bir görsel şölen izletmektedir. Girlevik Şelalesi'nin ilkbahar aylarında kar sularının erimesine bağlı olarak görülmesi tavsiye edilmektedir. Sıcaklarda doğal klimalı bir ortam arayanlar için Girlevik Şelalesi, ideal bir mesire yeridir.

Kış aylarında ise hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi, bu özel şelalenin donmasına neden olmaktadır. Şelalenin bu hali de oldukça etkileyici başka bir görsellik sunuyor. Donma ile birlikte oluşan buz sarkıtları, buz tırmanma sporuna gönül verenler için son derece elverişli bir ortam sağlıyor. Kış aylarında, bu spor ile uğraşanların, donmuş şelalede gerçekleştirdikleri gösteriler kaçırılmaması gerekenler arasında.

Girlevik Şelalesi, mesire ve piknik yerleri ile birbirinden leziz menülere sahip restoranları ile Erzincan ilinin en çok tercih edilen mesire alanı. Girlevik Şelalesi'nin bol oksijen içeren tertemiz havasında iğde ağaçlarının gölgesinde serinlemek ve sevdiklerinizle birlikte keyifle piknik yapmak büyük bir ayrıcalık.

Girlevik Şelalesi Giriş Ücreti (2020)

Eşsiz güzellikleri ile görülmesi tavsiye edilen Girlevik Şelalesi'ne giriş sırasında herhangi bir ücret alınıp alınmadığı, alınıyorsa miktarı yine şelaleyi ziyaret etmeyi planlayanların akıllarına takılan sorular arasında. Bu soruları aydınlatmak için net bir şekilde denilebilir ki Girlevik Şelalesi'ne giriş tamamen ücretsizdir.

Girlevik Şelalesi Ziyaret Saatleri (2020)

Girlevik Şelalesi, Erzincan'da başlatılan corona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında geçici olarak ziyarete kapatılmıştı. Girlevik Şelalesi ve Ekşisu Mesire alanı, yeni alınan kararlar doğrultusunda tekrar ziyarete açılarak yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Girlevik Şelalesi ziyaret saatleri ise şöyle:

- Pazartesi: 09.00- 22.00

- Salı: 09.00- 22.30

- Çarşamba: 09.00- 22.30

- Perşembe: 09.00- 22.30

- Cuma: 09.00- 22.30

- Cumartesi: 09.00- 23.00

- Pazar: 09.00- 23.30