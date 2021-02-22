Girit Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Girit Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Girit adası, ülkemizde bulunmamasına rağmen ülkemizde bulunan birçok kişinin ziyaret etmek istediği ve merak ettiği bir yer olma özelliğine sahiptir. Girit adası, Yunanistan sınırları içerisinde bulunan bir ada olarak bilinir. Aynı zamanda Yunanistan da bulunan en büyük ada olma özelliğine sahip olan Girit adası gidilecek ve görülecek yerler arasında yer almaktadır.

Girit Adası Hakkında Bilgi

Girit adası, Akdeniz'in beşinci büyük adası olarak bilinmektedir. Aynı zamanda da Ege denizinin güney tarafında yer almakta olan bir ada olma özelliğine sahiptir. Girit adası Akdeniz de yer alan beşinci büyük ada olma özelliğini de taşımaktadır. Aynı zamanda tüm dünyada tanınmış bir turizm merkezi olma özelliğine de sahiptir.

Girit Adası Tarihi

Girit adasının Osmanlı hakimiyetine alınması için yaklaşık 24 yıl süren bir mücadele boyunca savaşlar yapılmıştır. Girit adasının tamamen Osmanlı hakimiyetine alınması için 1645 yılından 1669 yılına kadar süren savaşlar sonucunda bir süre Osmanlı Devleti tarafından yönetilmeye başlanmıştır. Ancak sonrasında masa da yapılan bir anlaşma sonucunda üç ay sonra tekrar kaybedilmiştir.

Girit Adası Nerede?

Girit adası, Yunanistan sınırları içerisinde bulunan bir ada olarak ifade edilebilir. Girit adası tam olarak Doğu Akdeniz' de yer almaktadır. Yunanistan içerisinde yer alan ve ülkenin dördüncü büyük şehri olarak bilinen Girit adasının merkezi Kandiye olarak bilinmektedir.

Girit Adasına Nasıl Gidilir?

Girit adasının güzelliklerini gören kişiler bu turizm yerine gitmeyi istemektedir. Gitmek isteyen kişiler ise öncelikli olarak Girit adasının nerede bulunduğunu öğrenmek istiyor. Girit adasına gitmek isteyen kişilerin öncelikli olarak Atina'ya havayolu ile ulaşım sağlamaları ve sonrasında da Girit adasına giden bir uçuşa katılmaları gerekmektedir. Atina üzerinden Girit'e ulaşma süresi yaklaşık olarak bir saat sürmektedir. Ancak Türkiye üzerinden Girit'e doğrudan bir uçuş bulunmamaktadır. Hava yolu ile gitmek istemeyen kişiler için de feribotla adaya ulaşım imkanı bulunmaktadır. Girit ve Atina arasında yapılan feribotla ulaşım süresi ise yaklaşık yedi saat sürmektedir.

Girit Adası Gezilecek Yerler

Girit adası üzerinde yer alan ve Venedik döneminden kalmış olan tarihi Girit adası üzerinde gezilecek ve görülecek birçok güzel yer bulunmaktadır. Kent merkezinde yer almakta olan tarihi öneme sahip eserler arasında çeşmeler yer almaktadır.

l Lion Square Meydanı

l Venizelou Meydanı

l Hanya Kapısı

l Venedik Kalesi

l Heraklion Arkeoloji Müzesi

l Agios Titus Kilisesi

l Knossos Sarayı

l Girit Tarih Müzesi

Gezilecek yerler arasında en fazla tercih edilen yerler arasında bulunmaktadır. Girit adası üzerinde aynı zamanda mükemmel manzaralara sahip olan yerleri de gezerek keşfetmeniz mümkündür.

Girit Adası Konaklama Şartları

Girit adasını görmek için Türkiye'den bu kadar yol gitmişken tekrar dönmek elbette olmaz. Turizmin önemli noktaları arasında yer almakta olan Girit adasında konaklamak için tercih edebileceğiniz birçok seçenek bulunmaktadır. Birbirinden güzel manzaralara sahip otellerden dilediğinizi seçerek keyifli bir şekilde konaklayabilirsiniz.

Girit Adası Özellikleri

Girit adası, turistlerin en fazla gitmeyi tercih ettiği yerler arasında bulunmaktadır. Yemek kültürünün ise ülkemize olan yakınlığı sebebiyle Türkiye'den giden kişilerin yemek konusunda hiç zorluk çekmeyeceği söylenebilir.