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Giresun'un yeşil ve mavi güzeli
Seyahat
Fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 22.04.2020 - 15:55,Son Güncelleme:

Giresun'un yeşil ve mavi güzeli

Giresun'un Dereli ilçesi sınırlarında yer alan Kuzalan Tabiat Parkı içindeki Mavi Göl, turkuaz rengi ile oluşan eşsiz görüntüsüyle görenleri hayran bırakıyor. Gölün, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sodalı suyun dere halinde aktığı tek yer özelliğine sahip olduğu belirtiliyor.

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Kent merkezine 32 kilometre uzaklıkta bulunan, 20 bin nüfuslu Dereli'deki Kuzalan Tabiat Parkı içerisinde yer alan Mavi Göl, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Tabiat parkı ve Mavi Göl, bin 800 metre devam eden traverten ve şelalesi ile dikkati çekiyor.

Giresunun yeşil ve mavi güzeli


Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sodalı suyun dere halinde aktığı tek yer olma özelliğine sahip Mavi Göl'de özellikle belirli aylarda turkuaz rengine bürünen su, ziyaretçileri hayran bırakıyor.

Giresunun yeşil ve mavi güzeli


Büyüklü küçüklü 3 gölden oluşan, halk arasında 'Sodalı Göl' diye adlandırılan Mavi Göl'ün suyu, kireç taşları ve sodalı suyun etkisiyle turkuaz rengi alıyor.

Giresunun yeşil ve mavi güzeli


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