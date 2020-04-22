Giresun'un yeşil ve mavi güzeli

Kent merkezine 32 kilometre uzaklıkta bulunan, 20 bin nüfuslu Dereli'deki Kuzalan Tabiat Parkı içerisinde yer alan Mavi Göl, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Tabiat parkı ve Mavi Göl, bin 800 metre devam eden traverten ve şelalesi ile dikkati çekiyor.







Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sodalı suyun dere halinde aktığı tek yer olma özelliğine sahip Mavi Göl'de özellikle belirli aylarda turkuaz rengine bürünen su, ziyaretçileri hayran bırakıyor.







Büyüklü küçüklü 3 gölden oluşan, halk arasında 'Sodalı Göl' diye adlandırılan Mavi Göl'ün suyu, kireç taşları ve sodalı suyun etkisiyle turkuaz rengi alıyor.







