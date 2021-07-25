Giresun’un gastronomik zenginliğini ‘dünyalara bildirdum!’

Doğup büyüdüğüm Giresun’a ailemi görmek için çok sık giderim. Ama pandemi sebebiyle ziyaretlerime 1.5 yıl ara vermek zorunda kalmıştım. Geçen günlerde, Giresun’un tarımını ve gastronomisini geliştirip dünyaya tanıtmayı amaçlayan bir etkinlik için yollara düştüm. Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (FAO) ile Bahçeşehir Üniversitesi ‘yöresel ürünler’, ‘gastronomi’, ‘kadınların tarımdaki rolü’ ve ‘kooperatifçilik’ konularında Giresun’un Piraziz ilçesinde bir çalıştay düzenlediler. Organizasyona, benim gibi yemek yazarı olan arkadaşlarla birlikte katıldık. Bir Giresunlu olarak arkadaşlarıma şehrin yöresel lezzetlerini tanıtmaya çalıştım.

Karadeniz mutfağı maalesef yeterince tanınmıyor. Alışılmadık otların ve kiraz gibi meyvelerin yemeklerde kullanıldığı farklı bir mutfak bu. Malzeme açısından Meksika mutfağına benzetiyorum. Her iki mutfakta da başta mısır olmak üzere acı biber, fasulye, pirinç, domates bol kullanılıyor. Balık da mutfakta çok önemli yere sahip. Giresun’da yaptığımız lezzet turunu listeledim. İşte Giresun’da tadılması gereken lezzetler ve gidilebilecek mekânlar...

Pide: Giresun denince ilk akla gelen yemeklerden biri pide. Özellikle kapalı kıymalı pide ve yağlı yumurtalı pidesi çok iyidir. Hatta Giresun içinde de Espiye pidesi, Görele pidesi gibi ilçelere göre farklı pideler vardır. Benim favorilerim arasında Espiye pidesi yapan Kukul Pide, Ayvasıl Pide, Çağlar Pide ile Görele pidesi yapan Ağa Pide var.



Simit ve ekmek: 500 yıldır yapılan Giresun simidi, susamlı simitlerden farklı. Önce haşlanıyor, ardından pekmeze bulanıp taş fırında pişiriliyor. Merkezdeki Bizim Fırın uğranması gereken bir yer. Giresun’da denenecek başka bir lezzet de Abacıbükü ekmeği. Tamamen elle 4 saatte hazırlanan ve 2 saat taş fırında pişirilen bu ekşi mayalı ekmek çok lezzetli.



Yöresel yemek: Giresun’a yolunuz düşerse kiraz tuzlusu, fasulye turşusu kavurması, karalahana çorbası, mısır ekmeği, galdırık, meluncan, dible gibi yöreye özgü yemeklerden tatmalısınız. Pek çok mekân içinden en ilginç olanı, Azık. Namık Usta tost makinesinde, her gün sınırlı sayıda, kendine özgü bir hamburger yapıyor.



Balık: Karadeniz balıklarını yiyebileceğiniz mekânlar arasında benim sevdiklerim; Keşap’taki Kuzey Balık Evi ile Kulak adlı yerler, merkezdeki Şoray ve Hisarüstü’ndeki Kalecik Yalı Balık Evi. Köftesiyle ünlü Piraziz’de Köfteci Faik Usta’ya uğrayın. Yine Piraziz’deki Haşlamacı İlhan Usta’da da mutlaka haşlama için.



Fındık ve çay: Giresun’un coğrafi işaretli tombul fındığını şehirdeki dükkânlarda bulabilirsiniz. Fındık Harmanı’nın pikolava adlı tatlısını deneyin. Sekla markasının da doğal fındık ezmeleri çok başarılı. Tirebolu’daki Doğal Dükkân adlı mekânda hem yöresel lezzetlerin tadına bakabilir hem de meşhur Tirebolu çayını içebilirsiniz.



Tatlı: Giresun’un en meşhur tatlısı sütlü kadayıf. En iyi yapan yerse merkezdeki Mustafa Patar Sütlü Kadayıfçı. Halil Usta Bal Kaymaklı Dondurma’da da dondurma yemeden dönmeyin. Görele dondurması, coğrafi işaretle belgelendirilmiş bir ürün. Tek çeşidi var, o da süt, sahlep, şeker ve çövenotuyla yapılıyor. Tahta kaşıkla servis ediliyor.





