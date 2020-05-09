Giresun Kalesi Nerede? Giresun Kalesi Tarihi, Özellikleri Ve Hakkında Bilgi

Adından da anlaşılacağı üzere Giresun'da bulunan kale, geçmişten günümüze kadar pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan önemli tarihi yapılardan biridir. Geçmişi tam olarak bilinmese bile günümüze kadar ulaşmış, sağlam kalan en önemli kültürel miraslar arasındadır.

Giresun Kalesi Nerede?

Giresun merkezde bulunan Giresun Kalesi, şehre tam olarak hakim bölgeye konumlanmış durumdadır. Özellikle kenti ikiye bölmüş olan yarımadanın üzerine inşası gerçekleştirilmiş Giresun Kalesi, muhteşem manzarası ile şehre hakim bir konuma sahiptir. Her ne kadar duvarlarının büyük bir çoğunluğu yıkılmış olsa bile, iç ve dış olmak üzere iki yapıdan oluşuyor. Şehre hava yolu ile ulaşabilir ve 25 kilometre uzaklık üzerinden kaleye gidebilirsiniz. Ayrıca şahsi araçlarla da rahatça ulaşım sağlanabilir. Şehre merkezi bir konumda olduğu için taksiyle de kolayca ulaşmak mümkün.

Giresun Kalesi Tarihi

Kesin tarihi bilinmeyen Giresun Kalesi, M.Ö. 2. yüzyılda Pontus kralı 1. Farnakes tarafından yapıldığı düşünülüyor. Antik kaynaklara göre Kalenin adı Bronz duvarlı Kale şeklinde geçmektedir. Özellikle Trabzon Rum İmparatorluğu'nun Türklere karşı savunmak amaçlı kullanmaya çalıştığı en önemli yapılar arasında yer alıyor. Ayrıca Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ün koruma komutanlığını gerçekleştiren Gazi Osman Ağa'nın mezarı da kale içinde yer almaktadır.

Giresun Kalesi Özellikleri

Giresun Kalesi hem gece hem de gündüz ayrı güzellikleriyle mutlaka farklı zamanlarda görülmesi gereken tarihi bir mirastır. Kesin olmamakla birlikte milattan önce 2. yüzyıla kadar uzanan tarihi ile beraber, günümüze merkez kule ve surları ile ayrı bir özellik sunuyor. Özellikle denize hakim bir konumda yer alması, dönemin stratejisi açısından oldukça önemliydi. Böylece ticaret yolları ile beraber askeri açıdan denetleme imkanı sunuyordu.

Giresun Kalesi Hakkında Bilgiler

Giresun kalesi yüksekliği nedeniyle şehri tamamen görme imkanı sağlayan muhteşem bir manzara sunmaktadır. Yaklaşık olarak 500 metre kadar uzunluğa sahip olan parke ile beraber kaleye ulaşım sağlanabiliyor. Üstelik geçmişten günümüze kadar pek çok önemli efsaneye de ev sahipliği yapan bir kaledir. Farklı uygarlıkları bünyesinde barındırması nedeniyle her sene yoğun yerli ve yabancı turist çektiğini dile getirmek mümkün. Kültürel miras olarak mutlaka gelip görülmesi gereken tarihi alanlardan biridir.