Giresun Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Giresun Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Giresun Adası; Doğu Karadeniz içinde Antik ve Orta Çağ dönemlerinde yerleşim yeri şeklinde kullanılan tek adadır. Ada içerisinde Orta Çağ'a ait olan kiliseler, şapnel, surlar, sarnıçlar, mezarlar ve pithoslae yer almaktadır. Giresun Adası tarihi olmakla beraber mitolojik hikayelere de sahiptir.

Giresun Adası Nerede?

Giresun Adası; Karadeniz'in içerisinde yer alan ve Doğu Karadeniz'in tek adası şeklinde olarak bilinen bir adadır. Bu ada Giresun'da bulunmaktadır. Kıyıdan uzaklığı yaklaşık olarak 1.5 kilometre olan adanın toplam olarak kırk bin metrekare alana sahip olduğu belirtilebilir. Adanın içerisinde doğal kaynaklarla 71 çeşit farklı oluşumuyla ortaya çıkan odunsu bitkiler bulunur.

Giresun Adasına Nasıl Gidilir?

Giresun Adası; Giresun'un şehir sınırlarında yer alır. Giresun Adası; kıyıdan 1.5 kilometre uzaklıkta yer alır. Adaya ulaşabilmek adına tekne turları düzenlenir. Bu turlar sayesinde adaya 15 dakika içerisinde ulaşmak mümkündür. Yaz mevsiminde her gün, kış mevsiminde ise hava koşullarına göre turlar düzenlenir.

Adanın bulunduğu kıyıya kadar özel araçlarla gidilebilir. Giresun sahil yolu üzerinde bulunan öze otoparklar ile araçların park edilmesi mümkündür. Ada içerisinde yer alan piknik alanları, kamp alanları, büfeler, çay bahçeleri hizmet vermektedir. Tekneler ile adanın çevresinde turlar düzenlenebilir veya ada üzerinde vakit geçirilebilir.

Giresun Adası Gezilecek Yerler

Giresun Adası; Karadeniz bölgesinin iki adasından birisi olarak tanımlanabilir. Turizm bakımından oldukça mühim bir yere sahip olan Giresun Adası'nda bilhassa Akdeniz defnesi ve yalancı akasya başta, 71 çeşit bitki bulunur.

Giresun Adası; mitolojik hikayelere ve tarihi kalıntılara sahip bir adadır. Ada, çoğu zaman günübirlik şekilde ziyaret edilmektedir. Giresun Adası'nda; kuleler, sur kalıntıları, pişmiş toprak fıçıları bulunmaktadır. Doğal sit alanı şeklinde koruma altına alınmış bir adadır. Karadeniz açısından önemli olan iki adadan birisi olan Giresun Adası'nda görülmesi gereken en önemli yapı Hamza Taşıdır. Kybele'yi simgeleyen kutsal taş; 4 bin senelik geçmişe sahiptir. Geçmişte taşa anlamlar yüklenen ve umut kaynağı veren bu taş, güç kaynağı olmuştur.

Giresun Adası Konaklaması

Giresun Adası'nda konaklama açısından her cebe uygun oteller vardır. Bu yüzden konaklama fiyatları açısından kesin bir şey söylemek doğru olmayacaktır. Ancak genel olarak fiyatlar yaklaşık şekilde 200 Liradan başlayıp 400 Liraya kadar çıkmaktadır. Otellerin konumuna, oda sayısına ve kişi sayısına göre fiyatlar değişkenlik göstermektedir.

Giresun Adası Tarihi ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Giresun; gerek ülkenin kültürel ve doğal varlıkları açısında potansiyelinden, gerekse coğrafi konumundan ötürü oldukça önemli şehirlerden birisidir. Sahip olduğu bu zenginlik sayesinde Giresun Adası ön plana çıkmaktadır. Giresun Adası; Giresun şehir merkezinin Gedikkaya Mevkii karşısında 1.5 açığında bulunup, 40 bin metrekare yüzölçümüne ve denizden 30 metre yüksekliğe sahiptir. Giresun Adası; Doğu Karadeniz bölgesinde Antik ve Ortaçağda yerleşim merkezi olan tek adadır.

Giresun Adası; mülkiyeti hazineye ait olup, pek çok bakımdan sahiplenmesi gereken evrensel değer şekilde bilinmektedir. Bu ada ikinci derece doğal sit ve arkeolojik alandır. Ada üstünde ortaçağdan kalma olan 1 tane kilise, surlar, 1 tane sarnıç, 1 tane şapel ve birçok mezar ile pithos yapıları bulunmaktadır. Üstünde kazı çalışmalarında devam edilen adanın tarihi; arkeolojik kalıntılardan hareket ile Milattan Önce 300'lü senelere dek dayanmaktadır. Hem ada içerisindeki kültür varlıkları hem de mitolojideki yeri açısından Doğu Karadeniz'deki tek yerleşim yeri olan Giresun Adası, aynı şekilde kuş çeşitlerinin yaşam ve üreme alanı olarak belirtilebilir. Giresun Adası içerisinde 71 tür bitkinin de yer aldığını söylemek mümkündür.