Gilindire Mağarası Nerededir? Gilindire Mağarası Oluşumu, Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Muhteşem doğal harika olarak bilinen gilindire Mağarası, Akdeniz'in incisi olarak da telaffuz edilir. Her sene özellikle yaz aylarında oldukça fazla sayıda turist çektiğini Dile getirmek mümkün. Tabii kış aylarında ve diğer mevsimlerde de pek çok insan ziyaret ediyor. Gilindire Mağarasının nerede olduğunu ve diğer bilgileri alarak, siz de bu güzel ve doğal mağarayı ziyaret edebilirsiniz.

Gilindire Mağarası Nedir?

Buzul dönemine muhteşem bir ziyaret imkanı sağlayan Gilindire Mağarası, tamamen doğal oluşum l meydana gelmiş bir mağaradır. Ayrıca Türkiye'nin en dikkat çekici doğal alanlarından biridir. Özellikle mağaranın içindeki sarkıt, dikit ve duvar ile akma taşlar o kadar muhteşem görünür ki, ziyaret boyunca tüm bu görseller harika bir turistik gezi olanağı sağlar.

Gilindire Mağarası Nerededir, Hangi Bölge ve İldedir?

Gilindire Mağarası Mersin'de yer alır. Aynı zamanda Akdeniz Bölgesi'nde olduğunu da dile getirmek mümkün. Mersin'i ziyaret ettiğiniz zaman kolayca bölgeye ulaşabilir ve bu muhteşem doğallığı ziyaret etme şansını elde edebilirsiniz.

Gilindire Mağarası Nasıl Gidilir?

Gilindire Mağarası Mersin'in Aydıncık ilçesinde yer almaktadır. Aydıncık'a gelerek bu bölgeden rahatlıkla ulaşım sağlayabilirsiniz. Farklı ulaşım yollarını değerlendirebilir ve ziyaret saatleri içerisinde güvenli şekilde gezebilirsiniz.

Gilindire Mağarası Nasıl Oluşmuştur? Oluşumu Hakkında Bilgi

Yapılan araştırmalar neticesinde gilindire Mağarasının dördüncü zamanı kadar gittiği keşfedilmiştir. Bunun diğer bir ismi kuvaterner dönemi olarak bilinir. O dönemki iklim değişikliği sebebiyle buzul çağının geçiş anında oluşmuş bir mağaradır. Yani tarihi açıdan oldukça eski bir döneme uzandığını söylemek mümkün.

Gilindire Mağarası Özellikleri

Gilindire Mağarası denizden sadece 45 metre yükseklikteki bir yamaçta yer alır. Aynı zamanda 555 metreye kadar bir yatay uzunluğa sahipken, 46 metrelik bir derinliği bulunur. Özellikle dev boyutlara ulaşan ve muhteşem bir görsellik sunan birbirinden değişik salonlara ayrılmaktadır. Mağaraya inebilmek için toplamda 560 merdiven kullanılır. Bu merdivenin sonunda ziyaretçileri muhteşem figürlere sahip olan sarkıt ve dikit ve duvarlar karşılamaktadır.

Gilindire Mağarası Tarihi Eser ya da Milli Park mıdır?

Gilindire Mağarası bir milli park olarak geçmektedir. Mersin'e gelen turistler rahatlıkla bölgeyi ziyaret edebilir ve turistik bir gezi gerçekleştirebilir. Aynı zamanda koruma altında olan bir mağaradır.

Gilindire Mağarası Giriş Ücreti (2020)

Mersin'in en önemli doğal alanlarından biri olarak öne çıkan Gilindire Mağarası, giriş ücreti olarak 7 TL değerindedir. Bu ücreti ödemek suretiyle mağarayı istediğiniz gibi ziyaret edebilir ve her kısmını görebilirsiniz.

Gilindire Mağarası Ziyaret Saatleri (2020)

Gilindire Mağarası ziyaret etmek için sabah 08.00’den itibaren Akşam saat 17.00’a kadar bölgeye gidebilirsiniz. Bu saat aralıklarında gilindire Mağarası ne ziyaret ederek muhteşem doğal güzellikleri şahitlik etmeniz mümkün.

Gilindire Mağarası Hikayesi ya da Efsanesi Var mıdır?

Gilindire Mağarası ziyaret etmek isteyen pek çok kişi mağaranın hikayesi ya da Efsanesi olup olmadığını merak ediyor. Efsane yerine özellikle bazı ilginç hikayeleri üzerinden öne çıkmaktadır. Özellikle bu doğa oluşumu içerisindeki berrak ve muhteşem göl nedeniyle aynalı göl ismi üzerinden de bilinmektedir. Söylenenlere göre bu göle bakan kişiler geleceklerini görme şansı elde edebilmektedir. Bu şekilde farklı hikayeler ve efsaneler için gilindire Mağarasını ziyaret edebilir ve kendi gözlerinizle mağaraya şahitlik edebilirsiniz.