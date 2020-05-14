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Giden Gelmez Dağları'ndaki keçiler koruma altında
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 14.05.2020 - 15:30,Son Güncelleme:

Giden Gelmez Dağları'ndaki keçiler koruma altında

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Giden Gelmez Dağları'nda, yaban hayatı koruma altında tutuluyor.

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Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan dağ keçileri, Türkiye'nin farklı bölgelerinde dağılım gösteriyor.

Giden Gelmez Dağlarındaki keçiler koruma altında


Tarım ve Orman Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğinin Beyşehir ve Hadim bölgesinden gelen ekipleri, Giden Gelmez Dağları'nda yaşayan yaban keçilerinin bölgesini kontrol altında tutarak, korunmasını sağlıyor. Öte yandan çeşitli noktalara kurulan güvenlik kameraları ile yaban keçisi popülasyonunun olduğu bölgeler takip ediliyor.

Giden Gelmez Dağlarındaki keçiler koruma altında


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