Gezilere hayal ve plan molası

Bahar Akıncı / Seyahat yazarı

Kanatlarımda İstanbul - Saffet Emre Tonguç

Bana göre İstanbul’u anlatmak için önce anlamak, anlamak için de önce hissetmek gerekiyor. Bunu en iyi yapan isimlerin başında gelen tarihçi ve profesyonel rehber Saffet Emre Tonguç’un bu kitabı kütüphanenizde mutlaka olmalı diye düşünüyorum. Eseri Zeynep Şahın Tutuk ile beraber kaleme aldılar ve hayatınızda görmediğiniz açılardan İstanbul fotoğraflarınıysa Halit Bilen çekti. Alfakitap ‘tan çıkan ‘Kanatlarımda İstanbul’ çıktığı ilk ay, 4. baskıya girdi.



Canan Demiray / Seyahat yazarı

Kaçkarlar’da Bulut Olsam - Uğur Biryol

Eser, gazeteci ve rehber Uğur Biryol, doğup büyüdüğü topraklar olan Karadeniz’in büyüleyici coğrafyasına okurlarını davet ediyor. Yaylaları, buzul gölleri, zengin florası, konakları ve köylerini Biryol’un kaleminden okuduktan sonra kendinizi Karadeniz’in oksijenle dolu doğasına atmak isteyeceksiniz. Fotoğraflar da yine yazarın kendi objektifinden.









Erdoğan Gümüş / Hürriyet Seyahat gezgini

Hayal Şehirlerin İzinde - Rıdvan Canım

Eser, Rıdvan Canım’ın başta Balkanlar olmak üzere bazı Avrupa ülkeleriyle Ukrayna, Kırım Azerbaycan ve Suriye’ye yaptığı seyahatlerinde tuttuğu notları içeriyor. Ayrıca gittiği ülkelerin başkentleri ve diğer önemli şehirleri hakkında kısa bilgilere ve pratik tüyolara da yer vermiş. Tarihî mekanlar, turistik bölgeler ve bölgedeki mutlaka görülmesi gereken doğal güzellikler de elbette unutulmamış. Seyahat programı yapmadan önce mutlaka göz atmanızı öneririm.



Esin Övet / Habertürk köşe yazarı

Küçük Oteller Kitabı - Mutlu Tönbekici

‘Küçük Oteller Kitabı’nı çok güzel. Yıllardır hep elimin altında. Kitabı kendi deneyimlerinden yola çıkarak kaleme alan gazeteci-yazar Mutlu Tönbekici, keşfe değer oteller ve bölgelerde keşfe çıkarıyor okuyucularını. Eğer yeni yerler görmek istiyorsanız, size ilham vereceği kesin!









İhsan Yılmaz / Hürriyet Kitap Sanat Yayın Yönetmeni

Beş Şehir - Ahmet Hamdi Tanpınar

Bir şehri, mekânı, sadece nerede ne yenir ne içilir, tarihi, folkloru nedir soruları çerçevesinde tanıyamazsınız. Günümüzde de yapılan üç aşağı beş yukarı budur. Ama oranın ruhuna nasıl nüfuz edersiniz? Biraz geçmişte kalsa da bu sorusunun cevabını Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘Beş Şehir’ kitabında bulursunuz. Siz de kendi gezilerinizi onun rehberliğinde yapabilirsiniz.



Levon Bağış / Yazar

Ankara’nın Doğusundaki Türkiye - Sevan Nişanyan

Sevan Nişanyan’ın yıllar önce çıkan ‘Ankara’nın Doğusundaki Türkiye’ alışılmışın dışında bir seyahat rehberi. Sadece bilinen yerleri değil neredeyse unutulmuş pek çok yeri o yerler hakkında hap bilgiler eşliğinde tanıtıyor. Van Ahtamar Adası’ndaki manastırın yıkılmaktan nasıl kurtulduğunu, doğunun tüm inanç çeşitliliğini öğrenebildiğiniz sadece rehber değil bir kaynak kitap aslında.









Nabi Resuloğlu / Yazar, @kitapkulturu instagram sayfası

Yolda - Jack Kerouac

Yolda, Beat kuşağı yazarlarından Jack Kerouac’ın 1951’de yazdığı ve Viking Press tarafından 1957’de yayınlanan bir roman. Yazar, şair ve başıboş bir avuç arkadaşın, kurulu düzenden uzakta, Amerika’yı baştan aşağı kat edişlerini konu alan dopdolu bir kitap. Özgürlüğü, aşkı ve hayatı biraz olsun anlamak isterseniz severek okuyacağınız bir eser.



Nurgül Büyükkalay / Hürriyet Seyahat gezgini

Seyahat Sanatı - Alain de Botton

Yazar bizi ünlü karakterlerle büyülü bir yolculuğa çıkarıyor...Tanıtım metninde seyahat planını basit bir şekilde tarif ediyor: Gideceğiniz yer: Uzaklar, Rehberiniz: Yazarlar. Alain de Botton, seyahate bambaşka anlamlar yükleyerek farklı yazarların rehberliğinde dünyanın farklı şehirlerini gezdiriyor okuyucularına. Mesela Falubert’le Amsterdam’ı, Van Gogh’la ünlü tablolarını yaptığı Provence’yi gezip Eyüp’le Sina Çölü’nü aşıyoruz.



Saffet Emre Tonguç / Hürriyet Seyahat yazarı

Pigmelerle Dans - Meltem Yaşar

“Çocukluktan beri başka bir coğrafyada, başka bir enlem ve boylamda yaşamanın hayalini kurmuştum. O coğrafya Afrika’ydı. Ama Nişantaşı’nda bir apartman dairesi satın almış, her gün Tepebaşı’na işe gidip geliyordum. Kendi kafesimi kendi etrafıma inşa etmiştim. Oyun bitmişti işte.” Böyle başlıyor Meltem Yaşar’ın Afrika hikâyesi... 2019 yılında okuduğum en iyi seyahat-anı-macera kitaplarından biri. Mutlaka alın!









Sedef Gali / Ressam

Gündelik Hayatımızın Tarihi - Kudret Emiroğlu

Kudret Emiroğlu’nun kaleminden, ‘Gündelik Hayatimizin Tarihi’ bizi her gün kullandığımız malzemelerin, alışkanlıklarımızın, geleneklerimizin, hepimizin hayat boyu karşılaştığı eşyaların tarihinde dünyadan örnekler vererek bir yolculuğa çıkarıyor. Eser batıl inançlarımız, düdüklü tencere, pantolon, lens, sokağa çıkma yasağı gibi hayatimizi bir bütün haline getiren parçaları tarihlerini ve nereden geldiklerini bilerek okumak herkes için evlerinde zamanda yolculuk yapma imkânı sağlıyor.