Gezginlerin favorisi İstanbul

İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden biri... ABD’li seyahat dergisi Travel + Leisure’ın okurları da böyle düşünüyor belli ki... 1996’dan bu yana her yıl açıklanan ‘Dünyanın En İyileri Ödülleri’ (World’s Best Awards) araştırmasında bu yıl İstanbul, Avrupa’nın en iyi, dünyanınsa en iyi 3’üncü şehri seçildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından haberi duyururken “Avrupa’daki şehirler arasında İstanbul zirvede. İstanbul, Avrupa’nın 1 numaralı şehri. Bu gurur hepimizin” açıklamasını yaptı.



Bu yıl 11 Ocak ile 10 Mayıs tarihleri arasında okuyucuların son 3 yıl içindeki tecrübelerine dayanarak yapılan oylamada Avrupa’nın en iyi 10 şehri listesinde Türkiye’den İstanbul’un yanı sıra Bodrum da var. Dergi yaklaşık 85 milyonluk bir ülke olan Türkiye’nin çarpıcı mimarisinden kozmopolit mutfağına kadar her şeyi etkileyen, Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan, benzersiz bir konumda olduğunu yazdı. Ayrıca Bodrum’u ‘Ege’nin antik kenti’, İstanbul’uysa ‘tarihin kavşağında kalıcı bir cazibeye sahip bir şehir’ olarak tanımladı. Oylamaya katılanların İstanbul’la ilgili yorumlarına da yer verilen haberde bir okur İstanbul için “En sevdiğim şehir. Roma, Bizans ve Osmanlı imparatorluklarının başkenti ama aynı zamanda inanılmaz bir çağdaş kültür, alışveriş, yemek ve mimari var” derken, bir başkası da “Bu kozmopolit küresel başkenti tam olarak takdir etmek için bir hafta bile yeterli değil” yorumunda bulunuyor.



Geçen yıl ikinci olduktan sonra, bu yıl Travel + Leisure okuyucularına göre Avrupa’da 1 numaralı şehir unvanını alan 15 milyonluk İstanbul hakkında da “Buradaki popüler tarihi yerler arasında Topkapı Sarayı ve Ayasofya yer alıyor ancak Nişantaşı semtindeki butiklerden Boğaz kıyısındaki Galataport’a kadar birçok modern cazibe merkezi de var. Şehrin çarpıcı yeni havalimanı şehre o kadar yumuşak bir karşılama sağlıyor ki ankete katılanların çoğu şehre varış anını en güzel gezi anıları arasına dahil ediyor” deniyor.