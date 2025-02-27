Gezgin miniklerin dünyası

Antik tarihi anlatıyorlar

‘Saffet ve Serda Gizem Peşinde 7 Tepe 7 Sır’

Saffet Emre Tonguç-Serda Büyükkoyuncu

Resimleyen: Melodi Sakızlı

Hürriyet Seyahat yazarlarımız Saffet Emre Tonguç ve Serda Büyükkoyuncu’nun birlikte hazırladıkları serinin kahramanları kendi çocuk halleri. Gizem peşinde koşan Saffet ile Serda, birlikte maceralara atılıyorlar. Sonuca ulaşmak için unutulmuş dilleri ve bilmeceleri çözmeleri gerekiyor. Karanlık Sular, İstanbul’un Anahtarı, Kaybolan Şehir, Zerreciklerin Evreni, 12’nin Gizemi, Kozmik Çarpışma ve Dünyayı Yutan Ejderha isimlerindeki

yedi kitaplık set aynı anda yayımlandı. 9-13 yaşa uygun. ‘Saffet ve Serda Gizem Peşinde’ serisinin devamında Göbekli Tepe’den Hattuşaş’a, Efes’ten Bergama’ya uzanan, ülkemizin antik tarihini anlatan macera kitapları ardı ardına devam edecek.

Şehrin simge mekânları

‘İstanbul Gezi Rehberi’

Yıldırım Büktel

Resimleyen: Hande Ünver

Final Kültür Sanat Yayınları etiketiyle yayımlanan ‘İstanbul Gezi Rehberi’, genç okurları İstanbul’u birlikte gezmeye davet ediyor. Dili sade ve akıcı. Genç okurlar Taksim Meydanı’ndan başlayarak Galata Kulesi, Sultanahmet Meydanı ve Kapalıçarşı gibi İstanbul’un simge mekânlarını keşfederken, her biriyle ilgili tarihteki önemli olayları ve bu mekânların günümüzdeki önemini öğreniyor. Kitapta İstanbul’un antikçağlardan Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar uzanan tarihi, çizimlerle desteklenmiş. Hem eğitici hem de eğlenceli bu gezi rehberiyle kendi aile gezilerinizi organize edebilirsiniz.

Eserler kendi arasında konuşursa

‘Müzede Gör-II: “Özlem” ve Soyut&Somut Kardeşler’

Ayşegül Sönmez

Sanat eleştirmeni, yazar Ayşegül Sönmez’in İş Sanat’ın katkılarıyla hazırladığı ikinci çocuk kitabı. Heykeltıraş Rahmi Aksungur’un Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ne özel hazırladığı Boğaz’ı özleyen kılıçbalığı heykeli Özlem, müzedeki yeni hayatına alışmaya çalışırken Soyut ve Somut Kardeşler ile tanışıyor. Özlem başta kendisine anlaşılmaz gelen Soyut ve Somut Kardeşler ile sohbet ettikçe üçlü birbirini daha yakından tanıyor. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde sergilenen birçok eserin olduğu alıştırma sayfalarında çocuklar sanat aracılığıyla kendi cevaplarını veriyor... Serinin ilk kitabı ‘Müzede Gör-Kahraman Hayvanlar’da eserlerdeki hayvanlar kendi aralarında konuşuyor.

Göbeklitepe’den Pamukkale’ye...

‘Kökler ve Köprüler: UNESCO Dünya Mirası’

Yıldırım Büktel

Rehber ve gezgin Yıldırım Büktel bu kitabında Türkiye’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki eserleri anlatıyor gençlere. Divriği Ulu Camisi ve Darüşşifası’ndan Göbeklitepe’ye, Pamukkale’den Safranbolu’ya kadar uzanan geniş bir yelpazede, her biri insanlık tarihine ışık tutan bu eserleri adım adım gezdiren kitabın en önemli özelliği gençlere bu mirasın korunması gerektiğini de öğretmesi. Büktel’in okurla bire bir sohbet eden ve karmaşık tarihi olayları sade şekilde anlatan dili gençlerin ilgisini çekiyor.

Sürprizlerle dolu yolculuk

‘Bozuk Pusula’

İsmet Bertan

Kadim uygarlıkların izinde yöresel zenginliklerle renklenen bu romanı İsmet Bertan 8-12 yaş grubu için yazdı. Göbeklitepe de Hattuşaş da var içinde, Âşık Veysel’in ezgileri ve flamenko dansı da... Tunç ve dedesi yaz tatilinde hayalini kurdukları yolculuğa çıkarlar. Karavan Tırtıl’la Ankara’dan ayrılan ikili, bozuk pusulanın kafası bozuk figürü Prens Valetta’nın sırrını çözmeye kalkınca rotadan sapar, Anadolu’da gezmeye başlarlar. Antika pusula yüzünden kazı alanlarına, antik kentlere, müzelere ve milli parklara uzanan yolda, Tunç yeni arkadaşlar da edinir. Dede-torun, sürprizlerle dolu yolculukta, bir efsanenin parçası olduklarını fark ederler.

Hazinelerin yeni koruyucuları

‘Defne ile Mete Dünya Hazinelerinin Peşinde/Avrupa Turu 2’

Özge Bilge Kara

Yüzyıllardır iyiler ve kötüler arasındaki anlaşma sayesinde korunan dünya hazineleri tehlikede. Bu eski anlaşmaya ihanet edense Kötüler Konseyi Başkanı Damon’dan başkası değil. Acil durum karşısında ne yapacağını şaşıran İyiler Konseyi’nin imdadına küçük ama cesur bir kız yetişir: Defne! Yanında araştırmayı seven, bilgiç kuzeni Mete’yle birlikte Damon’un peşine düşer. Sihirli, maceralı ve bir o kadar eğlenceli yolculuk, kıta kıta, ülke ülke sürüp gider bu seride. Daha önce Afrika, Asya, Okyanusya, Amerika ve Avrupa’ya giden ikili, son kitapta ikinci Avrupa turuna çıkıyor.