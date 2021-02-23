Gevher Nesibe Medresesi Nerede Ve Nasıl Gidilir? Gevher Nesibe Medresesi Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Gevher Nesibe Medresesi Selçuklu döneminde inşa edilen bir yapıdır. Gevser Nesibe'nin vasiyeti üzerine yaptırılan bir medresedir. Dünya'da ki en eski medreselerden bir tanesidir. Günümüze dek gelmeyi başarmıştır.

Gevher Nesibe Medresesi Tarihi ve Hakkında Bilgi

Gevher Nesibe Medresesi 1206 yılında inşa ettirilmiş bir yapıdır. Selçuklu devleti zamanında yapılmış olan bu medrese Osmanlı devleti tarafından da büyük bir titizlikle korunmuş ve günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. Gevher Nesibe medresesi 2. Kılıçarslan'ın kızının vasiyeti üzerine yaptırılmıştır. Bu medreseyi 2. Kılıçarslan'ın oğlu kız kardeşinin vasiyetini yerine getirmek için yaptırdığı bilinmektedir. Bu medrese için çifte medrese olarak da adlandırıldığı bilinmektedir.

Bu medresenin girişinde ise bir kitabe bulunmaktadır. Kitabenin üzerinde ise Gevher Nesibe'nin vasiyetine uygun olarak yaptırılmıştır yazmaktadır. Aynı zamanda kitabede de bu yapıtın yapım yılı da yazılmıştır. Bu medrese inşa edildiği zaman bir tıp medresesi olarak kullanılıyordu. Hastalar buralarda bakılıyor ve tedavi edilmesi gereken kişiler yine burada tedavi ediliyordu. Günümüzde ise bir üniversite tarafından işletilmekte ve bu üniversitede tıp tarihi müzesi olarak kullanılmaktadır.

Buranın yapımı için bir rivayet bulunmaktadır. Rivayete göre ise 2. Kılıçarslan'ın kızı olan Gevher Nesibe bir kumandana aşık olmuştur. Kumandanın da gönlü Gevher Nesibe'dedir. İkisi evlenmek isterler fakat dönemin Selçuklu hükümdarı bu izdivaca engel olur. Bundan dolayı Gevher Nesibe ise büyük bir üzüntü duyar.

Üzüntüsünün ardından o zamanın çaresiz hastalıklarından biri olan verem hastalığına yakalanır. Verem hastalığına yakalandıktan sonra yatak döşek yatar ve artık son 1 ay ömrü kalmıştır. Bunun için kendisine son arzusu sorulur. Son isteği de kendisi gibi çaresiz bir hastalığa yakalanmış kişilerin tedavisi için uygun bir tıp merkezi açılmasıdır. Bu vasiyeti üzerine de Gevher Nesibe'nin ağabeyi tarafından bu medrese inşa ettirilmiştir.

Gevher Nesibe Medresesi Nerede?

Gevher Nesibe Medresesi Kayseri'de bulunmaktadır. Kayseri'nin Yenice mahallesinde yer alan bir medresedir.

Gevher Nesibe Medresesine Nasıl Gidilir?

Gevher Nesibe Medresesi'ne gitmek için toplu taşımayı kullanmanızı öneriyoruz. Kayseri merkezinde ya da Kayseri'nin diğer ilçelerinde bulunan toplu taşımaları kullanabilirsiniz. Buraya ulaşmak için aktarma yapabilirsiniz. Aktarma ile birlikte minibüs ya da midibüs hizmetleri ile direkt olarak buraya ulaşım sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda Yenice mahallesine geldikten sonra dilerseniz yürüyebilir ya da dilerseniz taksi ile birlikte de yine buraya ulaşabilirsiniz.

Özel araç ile de gelmek isteyenler için Yenice mahallesi tabelalarını takip ederek Kayseri'ye ulaşım sağlayabilirsiniz. Yenice mahallesine geldikten sonra Gevher Nesibe medresesi tabelalarını göreceksiniz. Bu tabelaları da takip ederek yine bu medreseye ulaşım sağlayabilirsiniz.

Gevher Nesibe Medresesi Özellikleri

- İçerisinde üç tane ameliyathane bulunmaktadır.

- 3 tane büyük salon olmak üzere içerisinde toplamda 13 tane oda bulunmaktadır.

- Bu medrese tek katlı bir medrese olarak bilinir.

Gevher Nesibe Medresesi Kime ve Hangi Devlete Ait Bir Yapıdır?

Gevher Nesibe Medresesi Selçuklu döneminde yaşamış 2. Kılıçarslan'ın kızı Gevher Nesibe'ye ait bir yapıdır. Selçuklu İmparatorluğu Devleti'ne aittir.