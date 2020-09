Germanicia Antik Kenti'nde sergilenen mozaik alanları artıyor

Dulkadiroğlu ilçesindeki Şeyhadil, Bağlarbaşı, Namık Kemal ve Dulkadiroğlu mahallelerinde 140 hektarlık alanı kapsayan Germanicia Antik Kenti'nin 2010'da 3. derecede arkeolojik sit olarak kabul edilmesinin ardından başlatılan kazı çalışmaları sürdürülüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen kamulaştırma, kazı, tesisleşme çalışmaları sonrasında 2018'de Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki 140 metrekare mozaik bulunan tesise ek olarak iki alanda daha tesisleştirme yapıldı.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde 100 metrekare ile Dulkadiroğlu Mahallesi'nde ise 45 metrekare mozaik alanın restorasyonu gerçekleştirildi, alanlara çatı örtü sistemi, yürüme yolu ve seyir platformunun yer aldığı tesisler yapılarak, buralar da ücretsiz olarak ziyarete açıldı. Üç tesiste yaklaşık 300 metrekarelik, dönemin din, sosyal yaşam, günlük hayat betimlemelerinin yanı sıra bitkisel ve geometrik şekillerin de yer aldığı mozaikler, ziyaretçilerini bekliyor.









"Turizme kazandırılması devam edecektir"



İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, AA muhabirine, Germanicia Antik Kenti'ndeki taban mozaiklerinin ziyaretçilere açılmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bölgenin yerleşim yeri olması sebebiyle kazı, tespit ve kamulaştırmanın titizlikle yapıldığını ifade eden Küçükdağlı, şunları kaydetti: "2019'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOP) iş birliğinde ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansından alınan destekle iki ayrı alanda mozaik tabakaları için gerekli çalışmalar tamamlandı. Çatı örtü sistemi, kamera sistemleri, yürüyüş yolları ve seyir platformları, restorasyon çalışmaları ve çevre düzenlemeleri yapılmak suretiyle ağustos ayında, bakanlığımızın ve valiliğimizin onaylarıyla hazır hale getirilip ilk açılan yere ilaveten iki ören yeri daha ücretsiz şekilde açıldı."









Şu an 3 ören yerinin ziyaretçi kabul ettiğini aktaran Küçükdağlı, şöyle devam etti: "Şu an 3 ayrı alanda yaklaşık 300 metrekareye yakın açığa çıkarılan mozaik tabakaları neredeyse tamamı da yapılan çalışmalarla ören yeri olarak yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Her ortaya çıkarılan mozaik tabakasının şu anki formatla turizme kazandırılması devam edecektir. Milattan sonra 5. ve 6. yüzyılın Roma şehri Germanicia'da yer alan mozaikler hummalı çalışmalarla ortaya çıkarılıyor. Çalışmaların çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü mozaikler dünya kültür mirası ve sahip çıkmak gerekiyor. Mozaikler, Kahramanmaraş'ın kültür turizmine ve bilim insanların akademik çalışmalarına katkı sunacaktır."