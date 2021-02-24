Gençlik Parkı Nerede? Gençlik Parkı Tarihi, Özellikleri Ve Hakkında Bilgi

1930'lu yıllarda planlaması ile beraber kuruluşu gerçekleştirilen Gençlik Parkı, Türkiye'de en fazla bilinen parklar içerisinde yer alır. Aynı zamanda Cumhuriyetin kuruluşunun bir simgesi olarak da ön plana çıkması ile beraber, pek çok kişi bu Park hakkında bilgi almaya çalışıyor.



Gençlik Parkı Hakkında Bilgi



Çağdaş bir eğlence ve dinlence parkı yaratabilmek için 1930'lu yıllarda gençlik Parkı'nın planı gerçekleştirildi. Daha sonra 1936 yılında hayata geçen park en önemli tarihi parklar içerisinde yer almaktadır. Özellikle kentsel ve kamusal alanların kullanımı konusunda örnek temsil etmesi için, Cumhuriyet döneminde gençlik Parkı'nın önemi oldukça büyüktür. O dönem Bakanlar Kurulu kapsamında 19 Mayıs 1943 yılında Gençlik Parkı büyük bir açılışta halka sunuldu.



Gençlik Parkı Nerede?



En çok merak edilen parklar içerisinde yer alan Gençlik Parkı'nın nerede olduğu internet üzerinden sıkça araştırılıyor. Gençlik Parkı Ankara'da kurulmuş ve Ankara'yı temsil eden en önemli simgeler içerisinde yer almaktadır. Daha detaylı bir şekilde Ankara'daki Altındağ ilçesinin Ulus semtinde yer aldığını söylemek mümkün. Bölgeye ulaşım sağlayarak kolaylıkla park bulunabilir ve ziyaret edilebilir.



Gençlik Parkı'na Nasıl Gidilir?



Gençlik Parkı'na gidebilmek için Ankara'nın Altındağ ilçesinin Ulus semtinde varmak gerekir. Bu doğrultuda toplu ulaşım araçları ya da bireysel araçlar ile beraber taksiler üzerinden ulaşım sağlamak mümkün. Ulus'a vardıktan sonra semtin merkezindeki Gençlik Parkı yürüyerek kolaylıkla ulaşım imkanı tanımaktadır. Zaten en çok bilinen parklar içerisinde yer aldığı için, Ulus semti üzerinden kolayca parkı bulmak mümkün.



Gençlik Parkı Tarihi



Gençlik Parkı'nın şüphesiz en önemli yanı tarihidir. Çünkü Cumhuriyet dönemine kadar uzanması ile beraber, aynı zamanda Cumhuriyeti temsil etmesi üzerinden önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Özellikle Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında Hermann Jansen Ankara'ya davet edildi ve Gençlik Parkı'nın tasarımını gerçekleştirdi. Yapılan planlama ile beraber bir eğlence ve dinlence yeri olarak hedeflendi. Aynı zamanda böylece Ankara'nın bataklık çayırları ortadan kalkacak ve değerlendirilecekti. Tabii kentsel açık ve kamusal alanlarda bu şekilde değerlendirerek, halka açık hale getirilecekti.



Bu bağlamda Atatürk'ün başkanlığında yapılan bakanlar kurulu toplantısı ile beraber, 1936 yılında inşasının yapılması kararı gerçekleşti. Böylece Gençlik Parkı 19 Mayıs 1943 senesinde, Gençlik ve Spor Bayramı'nda açılarak halka sunuldu. O günden bu yana pek çok insana yayılan ve birçok kişinin de bildiği en önemli parklar içerisinde yer alıyor.



Gençlik Parkı Özellikleri



Gençlik Parkı'nın en önemli özelliği şüphesiz başkent Ankara'yı 10 yıllardır temsil etmesidir. Aynı zamanda Ankara'nın bir simgesi olarak da öne çıkıyor. Diğer yandan 275 bin m2’lik bir alanda kurulmuş olduğunu söylemek mümkün. Daha sonra 2008 ve 2009 yıllarında revize edilmek suretiyle, içerisine havuz alanı ile beraber çim alan yerleştirildi. Böylece yediden yetmişe pek çok kişinin çok daha sosyal olmasına ve aktiviteyi değerlendirilmesine imkan verildi. Bununla beraber gençlik parkı içerisinde birçok farklı olanak yer almaktadır.



- Çocuk oyun alanı

- Lunapark

- Opera binası

- Ankara Büyükşehir Belediye Tiyatrosu

- Havuz

- Çim alanı

- Yürüyüş alanı



Bu şekilde birçok farklı özelliği ile beraber günümüzde en fazla kullanılan parklar içerisinde yer almaktadır. Özellikle Ankara'nın merkezlerinden biri olarak değerlendirilecek Ulus semtinde bulunması ile beraber, yerli ya da turist birçok kişinin mutlaka uğradığı parklardan biridir.