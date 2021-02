Gebekirse Gölü Milli Parkı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Gebekirse Gölü Milli Parkı Konaklama, Kamp, Giriş Ücreti Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Gebekirse gmlü milli parkı İzmir Selçuk'ta yer alan fazla insanın bilmediği gizli kalmış bir cennet köşesidir.



Gebekirse Gölü Milli Parkı Hakkında Bilgi



İzmir’in Küçük menderes nehrinden oluşan gizli kalmış Gebekirse gölü hafif tuzlu bir suya sahiptir. Gölün etrafının tamamen yeşilliklerle kaplı olmasından dolayı kamp yapmak veya piknik yapmak için tercih edilen milli parklardan bir tanesidir. Milli parkın amaçlarından bir tanesi de doğal ve yabani hayatı korumak olduğu için çevresiyle pek değişiklikler yapılmamaktadır.



Güzel manzarası ve sessiz yapısıyla kafasını dinlemek isteyen insanlar için İzmir Selçuk’ta kalan gizli bir cennet olarak görülmektedir. Selçuk ilçesinde kesinlikle gezilmesi gereken yerler arasında yer almaktadır.



Gebekirse Gölü Milli Parkı Nerede?



İzmir’in Selçuk ilçesinde yer alan Gebekirse gölü Zeytinköy köyünde yer almaktadır. Selçuk ilçesini gezmeye giden insanlar mutlaka gölede uğrayarak eşsiz manzaranın keyfini çıkartmaktadır. Milli park ulaşım açısından kolay bir noktada yer almaktadır. Fiden misafirler zorlanmadan milli parkı bulabilmektedir.



Gebekirse Gölü Milli Parkı Nasıl Gidilir?



Gebekirse milli parkına gitmek için birçok farklı yöntemi kullanabilirsiniz. Selçuk ilçesinden sadece 15 dakikalık bir uzaklıkta yer alan milli parka otobüsler, dolmuşlar ve kendi arabanızla rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Selçuk ve milli park arasındaki mesafe sadece 10 km’dir. ESHOT’ları kullanarak bu parka kolayca ulaşabilirsiniz. Telefonunuzdan haritalarınız yardımı ile de Gebekirse gölünü rahatlıkla bulabilirsiniz. Selçuk ilçesinden bisiklet kiralayarak da bisiklet yardımı ile gidebilirsiniz. İlçeye fazla uzak olmaması nedeniyle kolaylıkla ulaşılabilmektedir.



Gebekirse Gölü Milli Parkı Konaklama ve Kamp Bilgisi



Gebekirse gölünün etrafında piknik yapmak için alanlar ve kamp yapmak için alanalar bulunmaktadır. Çevre illerden de bu göle kamp ve piknik yapmaya birçok insan gelmektedir. Kamp alanı ve piknik alanı bulunuyor olsa da gölün etrafında ihtiyaçlarınızı alabileceğiniz bir işletme bulunmamaktadır.



Gebekirse gölüne kamp veya piknik yapamaya gidecekseniz bütün ihtiyaçlarınızı yanınızda götürmelisiniz. Gebekirse gölünden çok uzaklaşmadan konaklamak için oteller veya apartlar bulabilirsiniz. Gölün her tarafından görülen manzaralar oldukça güzeldir. Güzel bir hafta sonu veya kafa dinlemek için gidilecek yerlerin başında gelmektedir. Fazla bilinmemesi nedeniyle de insanların çokça ziyaret ettiği bir mekan değildir.



Gebekirse Gölü Milli Parkı Giriş Ücreti



Milli parkın herhangi bir giriş ücreti bulunmamaktadır. Gölün etrafına yeterince düzenleme yapılmadığı için kendi halinde bir göl olup herkesin istediği zaman ziyaret edebildiği bir mekandır. Piknik yapmak veya kamp yapmak içinde ayrı bir ücret alınmamaktadır. Bir giriş ücreti olmamasından dolayı gelen misafirler bu güzel yerde çöplerini bırakarak doğayı kirletmektedir.



Gebekirse Gölü Milli Parkı Özellikleri



Tektonik bir çukurda oluşan gölün her taradı yeşillik içindedir. Gölde çeşitli balıkların bulunmasından dolayı balık tutmayı seven insanlar tarafından fazlaca tercih edilmektedir. Güzel bir milli park olsa da hak etmiş olduğu ilgiyi görememiştir. Selçuk belediyesinin projesine göre göle amatör balıkçılar için bir tesis yapılma planı bulunmaktadır. Gebekirse gölü kuş ve balık bakımından fazlasıyla zengin bir parktır. Parkta kuş gözlem yeri de gelen misafirler için bulunmaktadır. Suyun derinliği bu göl için 5 metre olarak ölçülmektedir. Suyun etrafında sazlıklar bulunmaktadır. Kamp ve piknik için uygundur ve izin vardır.