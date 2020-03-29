Gaziantep'in İlçeleri Neler Ve Hangi Bölgede? Gaziantep'de Gezilecek Ve Tarihi Yerler

Gaziantep, birbirinden farklı medeniyetlerin sentezlenerek oluşturduğu bir şehirdir. Şehrin bilinen en eski adı “Antiochia ad Taurum” olarak geçmektedir. Daha sonrasında Araplar tarafından Ayıntap olarak isimlendirilmiş ve en sonunda günümüzdeki halini almıştır.

Gaziantep İlçeleri

Gaziantep, 2020 TÜİK verilerine göre toplamda 9 ilçe ve belediyeye sahiptir. Bu kapsamda şehrin ilçeleri; Araban, İslâhiye, Karkamış, Nizip, Nurdağı, Oğuzeli, Şahinbey, Şehitkamil ve Yavuzeli olarak sıralanmaktadır. Bu ilçelerden Şahinbey ve Şehitkamil, büyükşehir metropol ilçesi olarak kabul edilmektedir.

Gaziantep Hangi Bölgede?

Gaziantep, Akdeniz Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin keşişim noktasında yer almaktadır. Şehrin tüm ilçeleri Güneydoğu Anadolu bölgesinde kalmakta olup, toplam kent nüfusu 2 milyonu aşmaktadır. Bu sebeple Gaziantep, Türkiye’nin nüfus bakımından an kalabalık sekizinci kentidir.

Gaziantep Gezilecek Yerler

Gaziantep, tarihi mekanları, sanat müzeleri ve farklı doğal oluşumları içerisinde barındıran bir şehirdir. Eğer, Gaziantep gezilecek yerler listesi oluşturulması gerekirse liste, tarihi ve kültürel olmak üzere ikiye ayrılmalıdır. Bu kapsamda listenin kültürel kısmında; Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi, Elmacı Pazarı, Gaziantep Botanik Bahçesi ve Köklüce Kanyonu yer almaktadır.

Zeugma Mozaik Müzesi, 1700 metrekarelik alanıyla dünyadaki en büyük mozaik müzeleri arasındadır. Burada sergilenen mozaikler, 2000 yıllık geçmişe sahiptir ve Zeugma Antik Kenti’nden çıkarılmıştır. Oyun ve oyuncak müzesi de tıpkı Zeugma Müzesi gibi çok sayıda turistin ilgisini çekmektedir. Bu müzede, oyuncakların 300 yıllık evrimi ziyaretçilere sergilenmektedir. Elmacı Pazarı, Gaziantep’e ait yöresel ürünlerin sergilendiği bir pazardır. Burada; çeşitli kuruyemişler, baharatlar, mutfak gereçleri, meyve ve sebzeler satışa sunulmaktadır. Ancak oldukça ünlü bir Pazar olduğundan fiyatlar bir miktar yüksektir.

Gaziantep gezisini daha çok doğal ortamlarda geçirmek isteyenlere Botanik Bahçe ve Köklüce Kanyonu önerilmektedir. Botanik Bahçe, 2009 yılında Türkiye’nin bitki örtüsünü tanıtmak amacıyla kurulmuştur. Burada yer alan tüm bitki türlerinin özellikleri üzerinde not almaktadır. Köklüce Kanyonu ise daha çok tırmanış severler için uygun bir alandır. Burada farklı rotalarda tırmanış yapmak ve daha bozulmamış alanlarda kamp kurmak mümkün olmaktadır.

Gaziantep Tarihi Yerler

Gaziantep, Türk tarihi ve dünya medeniyetleri için oldukça önemli bir merkezdir. Bu kapsamda Gaziantep’te antik çağlara uzanan eserlere bile ulaşmak mümkündür. Tarihi bir gezi yapmak isteyenler için; Gaziantep Kalesi, Rumkale, Tarihi Antep Evleri ve Zeugma Antik Kenti önerilmektedir.

Gaziantep Kalesi

Gaziantep Kalesi, Türkiye’nin sağlam olarak duran kalelerinden biridir. Özellikle Romalılar tarafından aktif olarak kullanılan kalenin, ne zaman inşa edildiği ise kesin olarak bilinmemektedir. Kalenin zindan kısmında ise bir tane de panoramik müze yer almaktadır. Burada kent savunmasını temsil eden heykel ve rölyefler bulunmaktadır.

Rumkale

Rumkale, doğal çevreye uyumlu bir mimariye sahiptir. Bu sebeple de oldukça dikkat çekici görünmektedir. Rumkale’ye ait kalıntılar ve çevresini süsleyen sular ile oldukça güzel fotoğraflar çekinilebilmektedir. Kaleye ulaşım ise Kasaba Köyü ve Halfeti’den kalkan tekneler ile yapılmaktadır.

Tarihi Antep Evleri

Tarihi Antep Evleri, Gaziantep’in Bey Mahallesi’nde yer almaktadır. Burada kalkerli taşlar kullanılarak inşa edilen eski evler bulunmaktadır. Evlerin bir kısmı günümüzde butik otel olarak işletilmektedir. Ayrıca bir tanesinde de Hasan Süzer Etnografya Müzesi yer almaktadır.

Zeugma Antik Kenti

Zeugma Antik Kenti, tarihi Makedonya Krallığı’na kadar uzanan önemli bir kalıntıdır. Buradan çıkarılan ve binlerce yıllık geçmişe sahip mozaikler, Zeugma Mozaik Müzesi’nde sergilenmektedir.