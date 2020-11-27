Gaziantep’e gitmek için tek sebep yemekleri değil…

Rumkale

Bir yarımada üzerine konumlanan Rumkale, görüntüsüyle ziyaretçilerini büyülüyor. Antik çağlardan bugüne kadar Sitamrat, Altınkale gibi pek çok isimle de anılmıştır. Görkemli kalede bugün Aziz Nerses Kilisesi, Barşavma Manastırı ve daha çok sayıda kalıntıyı bulabilirsiniz. Evliya Çelebi’nin de Seyahatnamesi’nde bahsettiği harika kale hala sapasağlam duruyor. Gaziantep’e gelen yerli ve yabancı turistlerin öncelikli tercihleri arasında yer alıyor. Rumkale’nin etrafında sabah 07:00 ile 21:0 saatleri arasında yapılmaktadır. Yarımadanın karayla bağlantısı kesildiği için gitmenin tek yolu da tekne turlarıdır.

Gaziantep Kalesi

Gaziantep’in görkemli yapılarından biri olan Gaziantep Kalesi, Roma döneminde gözetleme kulesi olarak yapılmış. Şehrin merkezinde konumlandırılmış kale, 25 metre yüksekliğe kurulmuş. Kalede 12 adet kule vardır. Bu kaleden de Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde bahsediliyor. Yapılan kazılarda ise Osmanlı dönemine ait bir hamam ve cami kalıntılarına ulaşılmış. Türkiye’de ayakta kalabilen en güzel kaleler arasında da yerini koruyor.

Zeugma Mozaik Müzesi

Çok büyük bir alana yayılan Zeugma Mozaik Müzesi’nde, Zeugma Antik Kenti’nden getirilen mozaikler ve Gaziantep ve çevresinde yapılan kazılardan ele geçirilen mozaikler yer alıyor. Dünyanın en önemli mozaikleri sayılabilecek eserlerin bulunduğu müze, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist ağırlıyor. En meşhur mozaikte ‘Çingene Kızı’ olarak adlandırılan ve ziyaretçiler tarafından Mona Lisa benzetmesi yapılan mozaiktir.

Dülük Antik Kenti

Türkiye’de bilinen en eski kentlerden biri olan Dülük Antik Kenti, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış. Tıpkı bir açık hava müzesi görünümünde olan kent, pek çok eseri de içerisinde barındırmaktadır. Gaziantep turunuzda mutlaka yer vermeniz gereken bu kent, ‘antik kent’ ve ‘kutsal alan’ olarak ikiye ayrılıyor. Gaziantep merkezine 10 kilometre ötede bulunan antik kent aynı zamanda İpek Yolu güzergahı üzerindedir.

Harika lezzetleri tadın

Gaziantep’e gelmiş ve tarihe doymuşsanız, sırada harika yemekleri tatmak var. Lezzetli tatlılardan, harika etlere kadar pek çok seçenek bulunan Antep’ten katmer yemeden kesinlikle dönmemelisiniz.