Gaziantep Kalesi Nerede? Gaziantep Kalesi Tarihi, Özellikleri Ve Hakkında Bilgi

Antik çağlara kadar uzanan tarihi ile çok önemli bir kültürel miras olan Gaziantep Kalesi, mutlaka gezilip görülmesi gereken yerlerden biridir. Yüksekçe bir noktaya kurulmuş olan kale şehri görsel olarak eşsiz bir manzara üzerinden gözler önüne seriyor.

Gaziantep Kalesi Nerede?

Gaziantep'in alleben deresi kenarında bulunan Gaziantep Kalesi, bir kısmı doğal kayalık bir kısmı ise höyük üstünde bulunan en önemli kültürel miraslar arasında bulunmaktadır. Özellikle kente hakim bir konumda bulunması ile Gaziantep'i gözler önüne seriyor. Gün içerisinde ziyarete açık olan kale rahatlıkla ulaşım imkanı tanımaktadır. Gaziantep merkezi otobüslerle ya da bireysel araçlarla gelerek, kaleye kolayca ulaşım sağlanabilir.

Gaziantep Kalesi Tarihi

Tarihi kesin olarak bilinmeyen Gaziantep Kalesi, Roma döneminde ilk başta birkaç gözetleme kulesi şeklinde tasarlandığı düşünülüyor. M.Ö. 6. yüzyılda Roma imparatoru Justinianus tarafından Sasanilerden gelecek saldırılara karşı bir kale haline getirildiği bilinmektedir. Bu görüntüsü ile çevresi 1200 metre olan kale, yaklaşık olarak 100 metre çapındadır. Pek çok farklı uygarlığa ev sahipliği yapmış önemli bir yapıdır. Bunlar arasında Romalılar ile başlayan serüveni; Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Moğollar, Dulkadiroğulları Memmükler ile beraber Osmanlılar’a kadar ulaşmaktadır.

Gaziantep Kalesi Özellikleri

İç ve dış kalem şeklinde iki farklı tasarıma sahip olan Gaziantep Kalesi, özellikle daire yapısı ile ilgi topluyor. Geometrik olarak daire şeklindeki kale, 100 metre çapında bir büyüklüğe sahiptir. Yüksek bir noktada yer alan kale kente hakim bir manzara sunuyor. Asma köprüler, demir kaplamalı kapılar ile beraber kalenin iç kısmına girilebilmektedir. Özellikle 12 burcun yer aldığı Kalenin iç kısmında, 13. yüzyıla ait hamam ve mescit yer almaktadır. Şehirle bütünleşmiş yapısı ziyaret edecek olanları harika bir tarihi miras sunuyor.

Gaziantep Kalesi Hakkında Bilgi

Romalılar dönemine kadar uzanan Gaziantep Kalesi, pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış en önemli kültür yapıları arasında bulunmaktadır. Şehrin dokusu ile bir araya gelmiş olması daha etkileyici bir görünüm sunuyor. Her sene yoğun yerli ve yabancı turist çeken kariyer Ahatlı’da ulaşım sağlayarak ziyaret etmek mümkün. Ayrıca pek çok medeniyet ve uygarlık tarafından da değişik zamanlarda restorasyona uğrayan kale, içeride gezip görülmesi gereken ayrıcalıklı yapılar sunuyor.