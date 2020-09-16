Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni 4 ayda, 427 bin kişi ziyaret etti

Dünyanın 4'üncü, Avrupa'nın 3'üncü ve Türkiye'nin en büyüğü olan ve 1000 dönüm arazi üzerine kurulu, 350 türden 7 bin 500 hayvanın barındığı, Gaziantep Hayvanat Bahçesi, koronavirüs salgınının başlamasıyla mart ayında ziyarete kapatıldı. Bu süreçte düzenli olarak dezenfekte edilen hayvanat bahçesinde, hayvanların sağlık kontrolleri de sık aralıklarla yapıldı. Hayvanat bahçesi, normalleşme ile birlikte 1 Haziran itibarıyla yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Ziyaretçiler, zürafa, fil, aslan, kaplan, ayı, deve kuşu, zebra, flamingo gibi hayvanları ziyaret ederek, vakit geçirdi. Türkiye'nin ilk ve tek Safari Park'ı bulunan hayvanat bahçesine 4 ayda 427 bin kişi geldi.









'RAHATLIKLA GELEBİLİRLER'



Tüm önlemleri aldıklarını ve ziyaretçilerin rahatlıkla gelebileceklerini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, "Gaziantep Hayvanat Bahçesi dünyanın 4'üncü, Avrupa'nın 3'üncü ve Türkiye'nin en büyüğü olan ve bin dönüm arazi üzerine kurulu bir yerdir. Burada yeni projeler yaptık.









Türkiye’de ilk olan Safari Park’ı, Zeoloji Doğa Müzesi ve Tropik Kelebek Bahçesini hizmete sunduk. Burada bulunan Safari Park, ziyaretçilerimizin çok ilgisini çekti. Pandemi süresince insanlar uzun süre içeride kalmışlardı. Hayvanat bahçemiz hem doğal ortam hem de açık alan olduğu için insanların ilgisini çekiyor. 1 Haziran’da kapıları açtıktan sonra 427 bin kişi Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret etti. Burada insanların sosyal mesafeye dikkat etmesi, maske takması için sürekli uyarılarda bulunuyoruz. Aynı zamanda gelen ziyaretçilerimizin dezenfekte işlemlerini yapıyoruz. Kapalı alanda giriş sayılarını da azaltarak tüm tedbirlere dikkat ediyoruz. Tüm misafirlerimizi gönül rahatlığıyla hayvanat bahçemize davet ediyoruz" dedi.







