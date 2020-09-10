Gaziantep Hayvanat Bahçesi Nerede? Gaziantep Hayvanat Bahçesi Hayvanları, Giriş Ücreti, Çalışma Saatleri Ve İletişim Bilgileri (2020)

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde akvaryum, kanatlılar, maymun türleri, kanguru, deve kuşu, atlar ve pek hayvan türleri bulunuyor. Aynı zamanda içinde yüzlerce farklı kuş türü bulunan büyük de bir kafes bulunuyor.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi Nerede?

Türkiye genelinde bulunan hayvanat bahçeleri arasından en başarılı model olan Gaziantep Hayvanat Bahçesidir. 100 Dönümlük arazi üzerine kurulan Gaziantep Hayvanat Bahçesi Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesidir. Gaziantep Hayvanat Bahçesi Gaziantep'in Merkezinde bulunuyor. Şehitkamil ilçesinde bulunan Gaziantep Hayvanat Bahçesi Gaziantep Üniversitesi'nin arka tarafında bulunuyor. Şehrin merkezinde bulunan Gaziantep Hayvanat Bahçesi Şehit Karayılan Mesleki Ve Teknik Eğitim Merkezi'ne de çok yakın bir konumda.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi Hayvanları Ve Listesi

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde çok sayıda hayvan bulunuyor. Özellikle de Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesinde birbirinden farklı hayvanlar bulunuyor. Bunun yanı sıra akvaryumda sazan balığı, zebra balığı ve diskus balığı gibi balık çeşitleri bulunuyor. Aynı zamanda egzotik kuşlar, hipopotam, keseli memeliler, sürüngenler, yırtıcı kuşlar, tek toynaklılar, yırtıcı hayvanlar, Çocuk Hayvanat Bahçesi ve Çift Toynaklılar da Hayvanat Bahçesinde bulunuyor. Gaziantep Hayvanat Bahçesinde 325 tür ve 7.100 adet hayvan yer alıyor.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi Giriş Ücreti

Türkiye'nin en geniş alana sahip hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Bu hayvanat bahçesine gelmek isteyen kişiler de belli bir ücret vererek bu hayvanat bahçesini gezebiliyorlar. Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gelmek isteyen öğrenciler için giriş fiyatı 5,00 lira olarak belirlenmiş. Aynı zamanda Gaziantep Hayvanat Bahçesini ziyaret eden sivil vatandaşlar için ise giriş ücreti 10,00 lira olarak belirlenmiş durumda.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi Çalışma Saatleri

Gaziantep Hayvanat Bahçesine gitmek isteyen vatandaşlar giriş ve çıkış saatlerine göre ziyaretlerini gerçekleştirebilirler. Gaziantep Hayvanat Bahçesi ziyaret saatleri Yaz sezonuna yani Nisan-Eylül aylarında sabah 09:00 ile 18:00 olarak belirleniyor. Bunun yanı sıra Kış Sezonunda yani Ekim ve Mart ayları arasında giriş saatleri 08:00 olurken çıkış saatleri ise 17:00 olarak belirtilmiştir. Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret etmek isteyen vatandaşlar bu saatleri dikkate almalılar. Gaziantep Hayvanat Bahçesi ziyaret edilirken de yaz sezonu ve kış sezonu giriş çıkış saatleri dikkate alınmalıdır. Bu sayede rahatlıkla ziyaret gerçekleştirilebilir.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi İletişim Bilgileri

Gaziantep'te merkezi konumda bulunan Gaziantep Hayvanat Bahçesi Burç Tabiat Parkı içerisinde yer alıyor. Aynı zamanda Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne http:\\www.gaziantepzoo.org iletişim adresinden ulaşılabilir. Bunun yanı sıra http:\\www. facebook.com\gaziantepzoo27 de Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin facebook adresidir. Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin Fax numarası 0342 360 58 46 olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra iletişim numaraları ise 0342 360 58 40- 41- 42 - 43 - 44- 45'dir. Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne toplu taşıma araçları ile de rahat bir şekilde ulaşılabilir.

Gaziantep Hayvanat Bahçesinde tüm hayvanlar için konforlu yaşam alanları bulunuyor. Yüzlerce kuş çeşidi için ısıtmalı kuş kafesleri ve 450 ton su kapasiteli akvaryumlar bulunuyor. Aynı zamanda maymun evleri de yazlık ve kışlık bölümler bulunuluyor. Bu evlerin kışlık bölümleri ise kaloriferler ile ısıtılıyor. Gaziantep Hayvanat Bahçesinde insanlar için safari gezi aracı da bulunuyor.