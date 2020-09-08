Gaziantep Arkeoloji Müzesi Nerede? Gaziantep Arkeoloji Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Müze, ziyaretçileri geçmiştin günümüze tarihsel bir yolculuğa çıkarıyor. Bu tarihsel yolculukta, Gaziantep’in geçirdiği dönemler, tarihe iz bırakmış kişiler ziyaretçilere aktarılıyor. Gaziantep Arkeoloji Müzesi Nerededir, Hangi Bölge ve İldedir?

Arkeoloji Müzesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan Gaziantep ili sınırları içinde bulunuyor. Şehitkamil merkez ilçesinin İstasyon Caddesinde yer alıyor.

Gaziantep Arkeoloji Müzesine Nasıl Gidilir?

Arkeoloji Müzesi, merkezi konumda olduğu için tramvay, toplu taşıma ve özel aracınızla rahatlıkla gidebilirsiniz. Toplu taşımayla gitmek isterseniz Karşıyaka, Çarşı hatlarına binip Forum Gaziantep durağında iniyorsunuz.

Tramvayla gitmek isterseniz Üniversite, Binevler duraklarından binip Gar durağında iniyorsunuz. Özel veya kiraladığınız araçla gitmek isterseniz İstasyon Caddesinden Forum Gaziantep güzergâhını takip ediyorsunuz.

Gaziantep Arkeoloji Müzesi Tarihçesi

Gaziantep’te arkeoloji müzesi kurma çalışmaları 1944 yılında dönemin ilk arkeologlarından Sabahat Göğüs’ün çalışmalarıyla başlamıştır. Bu yıllarda toplanan eserler Nuri Mehmet Paşa Camisinde sergileniyordu.

İstasyon Caddesindeki iki katlı yeni bina 1969 yılında tamamlanınca eserler buraya nakledildi. Müze koleksiyonundaki etnografya bölümü, Hasan Süzer Etnografya Müzesi’ne gönderildi. Satın alma ve kazı çalışmaları sonucunda bina yetersiz kalınca 2005 yılında ek hizmet binası yapıldı.

2011 yılına kadar Zeugma Antik Kentinden çıkarılan mozaikler Arkeoloji Müzesinde sergilendi. Sergileme alanı yetersiz kalınca 2011 yılında mozaikler Zeugma Mozaik Müzesine taşındı.

Mozaiklerin gönderilmesiyle birlikte müze yeniden projelendirildi. Teşhir alanları genişletilerek 18 Mayıs 2107’de yeniden ziyarete açıldı.

Gaziantep Arkeoloji Müzesi Eserleri

Arkeoloji Müzesi, 3500 metrekarelik teşhir alanına ve 1752 adet esere sahiptir. Alt Paleolitik dönemden Cumhuriyet dönemine kadar olan dönemlere ait buluntular müzenin bahçesinde, birinci ve ikinci katlarında sergileniyor.

Müze Bahçesi; Hitit ve Roma dönemlerine ait taş kabartmalar, lahitler, steller, mezar taşları ve mimari taşlar sergileniyor. Kireçtaşından yapılmış heykeller, mezar stelleri, Roma dönemine ait bir aile mezarı, Katumuva steli, Teşup Ortostatı, I. Antiochos Başı, Neolotik Dönem Heykeli öne çıkan eserlerdir.

Giriş Kat; Geç Hitit Dönemi, Karkamış Antik Kenti, Klasik/Helenistik, Roma, Gaziantep İslami ve Osmanlı dönemleri buluntuları ile sikkeler sergileniyor. Koleksiyonda öne çıkan eser nesli tükenmiş olan Maraş Fili’nin iskeletidir. Ayrıca eski Tunç Çağına ait bir mezar canlandırılarak, buluntularla birlikte teşhir ediliyor.

Anadolu Medeniyetleri Müzesinde sergilenen ortostların replikası yapılarak Geç Hitit Döneminin saray yapısı ziyaretçilere aktarılıyor. Anadolu/Kuzey Suriye kökenli bir yapı olan Bit Hilani plan tipi yapı da sergileniyor.

Birinci Kat; Anadolu dönemine ait mühür, damga, taş eserler; Demir Çağı Kommagene Krallığı dönemine ait giyim-kuşam, Dülük Antik Kenti kalıntıları, Zeugma Antik Kenti kil mühür baskıları ve sikkeler sergileniyor.

Gaziantep Arkeoloji Müzesi Giriş Ücreti (2020)

Arkeoloji Müzesine girişler ücretlidir. Giriş ücreti kişi başı 10 liradır. Müzeyi ziyaretlerde müze kart geçerlidir. Yıl içinde müze kartınızla iki defa giriş yapabiliyorsunuz.

Gaziantep Arkeoloji Müzesi Ziyaret Saatleri

Arkeoloji Müzesi, Pazartesi günü dışında diğer günler ziyarete açıktır. Ziyaret saatlerinde yaz-kış dönemi uygulanıyor. Yaz döneminde (01 Nisan – 01 Ekim) 10.00 – 17.00, kış döneminde (01 Ekim – 01 Nisan) 09.00 – 17.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.

Müzeye giriş için girişteki gişede bilet alıyorsunuz. Gişe; yaz döneminde 16.00, kış döneminde 16.30’da kapanıyor.

Müze ve Ören yerlerine girişlerde uygulanacak yönergenin 10. maddesine göre; müze dini bayramların birinci gününde saat 13.00’a kadar kapalıdır.