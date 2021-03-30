Gazi Köşkü Nerede Ve Nasıl Gidilir? Gazi Köşkü Tarihi, Özellikleri Ve Giriş Ücreti Hakkında Bilgi

Geçmiş yıllardan günümüze kadar gelmiş önemli yapılardan birisi Gazi Köşküdür. Tarihi ve kültürel miraslarımızdan olan Gazi Köşkü mutlaka gezilmesi ve görülmesi gereken yerlerden birisidir.



Gazi Köşkü Tarihi ve Hakkında Bilgi



Gazi Köşkü Semanoğlu Köşkü olarak da bilinmektedir. Sadece tarihi binası ile değil muhteşem güzelliği ile de ülkemizde önemli bir yere sahiptir. Gazi Köşkü 15. yüzyılda inşa edilmiştir. Ayrıca köşk Akkoyunlu Devleti eseri olarak da bilinmektedir. I. Dünya Savaşı sırasında Atatürk Diyarbakır'a gelmiştir. Bu köşkü ise karargah olarak kullanmıştır. Gazi Köşkü daha sonra 1936 yılında Diyarbakır Belediyesi tarafından satın alınmıştır ve Atatürk'e hediye edilmiştir.



Gazi Köşkü doğu batı uzantılı bir mimari yapıya sahiptir. İki katlı olarak kullanılan Gazi Köşkü'nün her katında eyvan bulunur. Günümüzde müze olarak kullanılan Gazi Köşkü Atatürk'ün eşyalarını sergilemektedir. Bu eşyalar Atatürk'ün kişisel eşyaları, belgeler ve fotoğraflar, kullandığı ara. ve gereçler, oturma koltuğu, masası ve yatağından oluşmaktadır.



Gazi Köşkü Nerede?



Ülkemizin tarihi ve kültürel miraslarından olan Gazi Köşkü Diyarbakır ilinde yer almaktadır. Diyarbakır'ın Merkez- Yenişehir ilçesine bağlı olan Şehitlik mahallesinde bulunur. Konum olarak eski Mardin yolu üzerinde bulunmaktadır.



Gazi Köşkü'ne Nasıl Gidilir?



Diyarbakır ilimizde bulunan Gazi Köşkü Diyarbakır il merkezine 5 kilometre uzaklığında yer almaktadır. Gazi Köşkü'ne Dağ Kapı tarafından girebilmek mümkündür. Dağ Kapı - Ova bağ Diyarbakır yolunu takip ederek kısa sürede Gazi Köşkü ve Mesire alanına ulaşım sağlamak mümkündür.



Gazi Köşkü'ne Diyarbakır - Mardin yolu üzerinden gelecekler için ise Mardin yolundan gitmeleri gerekir. Mardin yolundan girerek Şehitlik Caddesi yönüne doğru sola dönmek ve Ova bağ - Diyarbakır yoluna gitmeleri gerekmektedir. Ayrıca özel araçları ile gelenler için otopark hizmeti de bulunmaktadır. Belirlenen ücret karşılığında Gazi Köşkünün otopark hizmetinden faydalanmak mümkündür.



Gazi Köşkü Özellikleri



Diyarbakır ilinde bulunan Gazi Köşkü iki katlı tarih, bir köşktür. Akkoyunlu eseri olarak bilinen Gazi Köşkü Diyarbakır evleri tipinde geniş eyvanlı yapıya sahiptir. Siyah beyaz kesme taşlardan yapılmış örneklerinden biri olan köşkün girişin sağ bölgesinde küçük kapı mutfak kısmına solundaki kapı ise çay ocağına açılmaktadır. Ayrıca iki katlı olan Gazi Köşkü'nün üst katında ise çalışma ve yatak odaları bulunmaktadır. Üst kısmın bir bölümü restorasyon sırasında tahrip olmuştur. Bu nedenle tahrip olunan kısmı günümüze kadar ulaşamamıştır.



Gazi Köşkü kültürel ve tarihi açıdan önemli bir yapı olsa da özellikleri ile de dikkat çekmektedir. Geçmişi 15. yüzyıla dayanan Gazi Köşkü Diyarbakır Belediyesi tarafından satın alınmış ve Atatürk'e hediye edilmiştir. Günümüzde ise köşk içerisinde Atatürk'üm eşyaları sergilenmektedir. Ayrıca günümüzde piknik, gezme, dinlenme alanı olarak da sıklıkla tercih edilmektedir.



Gazi Köşkü Giriş Ücreti



Gazi Köşkü'ne gitmek isteyen kişilerin merak ettiği diğer bir kon ise giriş ücreti ve ziyaret saatleri olmaktadır. Özellikle Diyarbakır halkını ağırlayan Gazi Köşkü'ne her ilden pek çok ziyaretçide gelmektedir. Gazi Köşkü'ne giriş ücreti ise bulunmamaktadır. Ücretsiz olarak gezip dolaşmak mümkündür.



Fakat Gazi Köşkü'nün belirli bir giriş çıkış saati bulunmaktadır. Gazi Köşkü kış aylarında yaz aylarına göre daha geç açılmaktadır. Yaz mevsiminde saat 09:00 ile 18:00 saatleri arasında ziyaretçilerine kapıları açık olmaktadır. Mesire alanında ise herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Gazi Köşkü dışında mesire alanında gezmek isteyenler istedikleri gün ve saatte gitme imkanına sahiplerdir.