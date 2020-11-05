Zonguldak, kömür ve doğalgazın ardından şimdi de doğasıyla dünyaya açılacak

"Zonguldak artık yeni bir turizm odağı haline gelmektedir" Kentin taş kömürü, endüstri mirası, denizi, doğal gazının yanı sıra doğal güzellikleriyle de yeni bir turizm odağı haline geldiğinin altını çizen Bostancı, sözlerini şöyle tamamladı:"Harmankaya parkuru için Türkiye'nin her yerinden her hafta turlar düzenlenmektedir. Doğa severlerin trekkingcilerin rağbet gösterdiği bir parkurdur. Karaelmas'ın karasına Batı Karadeniz'in mavisine ve Harmankaya'nın yeşilliğine tüm doğa severleri bekliyoruz. Cumhuriyetin ilk vilayeti Zonguldak; bugüne kadar kömürüyle anıldı. Bugünlerde doğalgazı ile anılmaya devam ediyor. Ancak Zonguldak TTK endüstri mirasıyla, kültürel mirasıyla ön plana çıkmaktadır. Zonguldak'ın mavisi, yeşili, doğal güzellikleriyle yeni bir turizm odağı haline gelmesini arzuluyoruz. Tüm doğa severleri, macera tutkunlarını, endüstriyel ve kültürel miras tutkunlarını Zonguldak'a bekliyoruz. Zonguldak artık yeni bir turizm odağı haline gelmektedir."