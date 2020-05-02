Ziyarete kapatılan Spil Dağı'nda sessizlik

Öğrenci Haktan Doymaz (23) da, "Spil Dağı'na çıkmak için geldik ama girişlerin kapalı olduğunu gördük. Girişlerin kapalı olduğunu bilmiyorduk. İnşallah bir an önce eski haline döner. Koronavirüs ülkemizi en kısa sürede terk eder, biz de normal hayatımıza döneriz" diye konuştu.